Ne verjemite vsemu na spletu: strokovnjaki svarijo pred nevarnimi zdravstvenimi nasveti

Svetovni dan zdravja zaznamujemo 7. aprila, letos poteka pod geslom Skupaj za zdravje. Na strani znanosti. Sporočilo poudarja, da lahko le s skupnim delovanjem in zaupanjem v znanost učinkovito varujemo zdravje – zdravje posameznika kot celotne skupnosti, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Gre za odziv na vse večji problem sodobnega časa: ljudje imajo dostop do ogromno informacij, a mnoge med njimi niso zanesljive. Na spletu in družbenih omrežjih, kamor se vse pogosteje zatekamo po nasvete, se prepletajo dejstva, polresnice in celo popolne neresnice. Uporabnik lahko hitro naleti na nasvete o čudežnih dietah, samozdravljenju ali celo zavračanju preverjenih terapij. Takšne vsebine so pogosto predstavljene zelo prepričljivo, a brez strokovne podlage. Posledice pa so lahko resne, od nepravilnega jemanja zdravil do nevarnega odlašanja z obiskom zdravnika.

Najbolj zanesljiv je posvet z osebnim zdravnikom.

Strokovnjaki opozarjajo, da ni vsaka informacija, ki je dostopna, tudi pravilna. Ključno je preveriti vir: ali gre za zdravstveno ustanovo, strokovno organizacijo ali zgolj osebno mnenje brez dokazov. Pomembno je tudi vprašanje motiva. Nekateri namreč pod krinko zdravstvenih nasvetov promovirajo prehranske dodatke ali izdelke, ki nimajo dokazanega učinka, lahko pa celo škodujejo. Med zanesljive vire spadajo NIJZ, uradni kanali zdravstvenih domov ter posamezni zdravniki, ki javno in odgovorno komunicirajo z ljudmi, denimo infektolog David Zupančič.

Dostop do oskrbe

Podatki kažejo, da je problem resen. Raziskava iz leta 2020 je pokazala, da ima skoraj vsak drugi odrasli prebivalec Slovenije težave pri razumevanju in uporabi zdravstvenih informacij. Takšno stanje vzbuja skrb. Zato na NIJZ trenutno izvajajo novo nacionalno raziskavo, s katero preverjajo, kako ljudje danes dostopajo do informacij, kako se znajdejo v zdravstvenem sistemu in kako presojajo, kaj je verodostojno. Rezultati bodo podlaga za konkretne ukrepe, od jasnejših priporočil do boljšega komuniciranja z bolniki.

V ospredju letošnjega dneva zdravja je tudi pristop eno zdravje, ki poudarja, da zdravja ljudi ni mogoče ločiti od zdravja živali in okolja. Podnebne spremembe, onesnaženje, bolezni živali in dostop do hrane imajo neposreden vpliv na zdravje ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija letos izpostavlja še en ključni izziv – dostop do zdravstvene oskrbe. Več kot polovica svetovnega prebivalstva še vedno nima zagotovljenih osnovnih zdravstvenih storitev. Kampanja ob dnevu zdravja poudarja, da mora biti zdravstvena oskrba dostopna vsem.