Neaktivnost v mladosti lahko nadoknadimo pri petdesetih

Težko je usklajevati številne življenjske obveznosti, ker so mnogi v stiski s časom, na stranski tir postavljajo vadbo, čeprav zdravniki poudarjajo, da je nujna za zdravje. A na srečo nikoli ni prepozno, po mnenju avstralskih znanstvenikov je neaktivnost v mlajših letih mogoče nadomestiti v 50. letih.
Pomembno je, da so ženske aktivne v srednjih letih, saj to vpliva na kakovost življenja v starosti.
Za študijo so raziskovalci zbrali podatke več kot 11.000 žensk v triletnih intervalih, začenši leta 1996. Vse so bile na začetku študije stare med 47 in 52 leti. Razdeljene so bile v tri kategorije: tiste, ki so dosledno izpolnjevale smernice za telesno aktivnost (vsaj 150 minut telesne aktivnosti na teden) v 15-letnem obdobju; tiste, ki sprva niso izpolnjevale smernic, vendar so jih začele pri 55, 60 ali 65 letih; in tiste, ki smernic nikoli niso izpolnjevale.
Čim večja telesna aktivnost in tudi začetek v 50. letih lahko imata pomembne koristi, ko govorimo o telesnem zdravju, dodajajo raziskovalci. »Naša študija kaže, da je pomembno, da so ženske aktivne v srednjih letih, saj to vpliva na kakovost življenja v starosti. V idealnem primeru bi morale povečati raven aktivnosti, da bi dosegale smernice do 55. leta,« poudarjajo raziskovalci.
Pomembno je, da ženske srednjih let vedo, da to obdobje ni prepozno za začetek vadbe, se je lotijo in tako uživajo v vseh blagodatih, ki jih prinaša gibanje. Takole še pravijo raziskovalci: »Za vzdrževanje dobre kakovosti življenja, povezane s telesnim zdravjem pri 70. letih, bi morali fizično neaktivnost v mladosti začeti nadomeščati najpozneje pri 50. Morda lahko v srednjih letih s spremembami življenjskega sloga, kot je vadba, zavrtimo čas nazaj.«