  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GIBANJE IN ZDRAVJE

Neaktivnost v mladosti lahko nadoknadimo pri petdesetih

Za vadbo ni nikoli prepozno, pravijo avstralski znanstveniki.
Ženske, ki so dosledno izpolnjevale smernice za telesno dejavnost, in tiste, ki so jih začele izpolnjevati pri 55 letih, so bile boljšega telesnega zdravja. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
Ženske, ki so dosledno izpolnjevale smernice za telesno dejavnost, in tiste, ki so jih začele izpolnjevati pri 55 letih, so bile boljšega telesnega zdravja. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
N. Z.
 19. 11. 2025 | 11:01
A+A-

Težko je usklajevati številne življenjske obveznosti, ker so mnogi v stiski s časom, na stranski tir postavljajo vadbo, čeprav zdravniki poudarjajo, da je nujna za zdravje. A na srečo nikoli ni prepozno, po mnenju avstralskih znanstvenikov je neaktivnost v mlajših letih mogoče nadomestiti v 50. letih.

Pomembno je, da so ženske aktivne v srednjih letih, saj to vpliva na kakovost življenja v starosti.

Za študijo so raziskovalci zbrali podatke več kot 11.000 žensk v triletnih intervalih, začenši leta 1996. Vse so bile na začetku študije stare med 47 in 52 leti. Razdeljene so bile v tri kategorije: tiste, ki so dosledno izpolnjevale smernice za telesno aktivnost (vsaj 150 minut telesne aktivnosti na teden) v 15-letnem obdobju; tiste, ki sprva niso izpolnjevale smernic, vendar so jih začele pri 55, 60 ali 65 letih; in tiste, ki smernic nikoli niso izpolnjevale.

Tudi v srednjih letih lahko začnemo vaditi. FOTO: Eder Paisan/Getty Images
Tudi v srednjih letih lahko začnemo vaditi. FOTO: Eder Paisan/Getty Images
Raziskovalci so ocenili tudi kakovost življenja, povezano z zdravjem, in njihovo telesno zdravje ocenili na lestvici do 100. Ženske, ki so dosledno izpolnjevale smernice za telesno dejavnost, in tiste, ki so jih začele izpolnjevati pri 55 letih, so bile boljšega telesnega zdravja v primerjavi s tistimi, ki jih niso nikoli izpolnjevale. Poročale so, da so dobrega zdravja, da niso omejene pri izvajanju živahnih ali zmernih dejavnosti, da zlahka nosijo živila iz trgovine ali se povzpnejo po stopnicah in da njihovo zdravje ne ovira njihovih družabnih dejavnosti. »Ta študija prispeva k vse večjemu številu dokazov o koristih ohranjanja ali sprejemanja aktivnega življenjskega sloga v srednjih letih,« so povedali raziskovalci z Univerze v Sydneyju.

Čim večja telesna aktivnost in tudi začetek v 50. letih lahko imata pomembne koristi, ko govorimo o telesnem zdravju, dodajajo raziskovalci. »Naša študija kaže, da je pomembno, da so ženske aktivne v srednjih letih, saj to vpliva na kakovost življenja v starosti. V idealnem primeru bi morale povečati raven aktivnosti, da bi dosegale smernice do 55. leta,« poudarjajo raziskovalci.

Pomembno je, da ženske srednjih let vedo, da to obdobje ni prepozno za začetek vadbe, se je lotijo in tako uživajo v vseh blagodatih, ki jih prinaša gibanje. Takole še pravijo raziskovalci: »Za vzdrževanje dobre kakovosti življenja, povezane s telesnim zdravjem pri 70. letih, bi morali fizično neaktivnost v mladosti začeti nadomeščati najpozneje pri 50. Morda lahko v srednjih letih s spremembami življenjskega sloga, kot je vadba, zavrtimo čas nazaj.«

Več iz teme

gibanjetelesna aktivnostzdravjerekreacijatelovadba
ZADNJE NOVICE
11:04
Novice  |  Slovenija
BREZ OBVESTILA

Kje se je zapletlo? Pred nedeljskim referendumom hladna prha za nekatere upokojence

Ponekod so zamudili rok za prijavo glasovanja po pošti.
19. 11. 2025 | 11:04
11:01
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
GIBANJE IN ZDRAVJE

Neaktivnost v mladosti lahko nadoknadimo pri petdesetih

Za vadbo ni nikoli prepozno, pravijo avstralski znanstveniki.
19. 11. 2025 | 11:01
10:56
Bulvar  |  Domači trači
MISS UNIVERSE

O ne! To se je zgodilo naši misici Hani Klaut tik pred nastopom: »Tako sem žalostna«

Tekmovalke so morale svojo državo predstaviti s kostumom, Hana je izbrala elegantno različico čebelice.
19. 11. 2025 | 10:56
10:35
Razno
KOLUMNA

Ksenija Benedetti: Delavec ni strošek in božičnica ni nobena miloščina

Ljudje so utrujeni. Od političnih predstav, od čakanja na zdravnika, specialista, sodbo, obsodbo, gradbeno dovoljenje. Od čakanja na pravico.
Ksenija Benedetti19. 11. 2025 | 10:35
10:10
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE NEKOČ

Na Tartinijevem trgu dvojni umor, zločincev niso prestrašili niti s sekanjem udov (FOTO)

Piranski arhiv je prava zakladnica zapisov iz življenja pred več sto leti.
19. 11. 2025 | 10:10
09:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Gorenjska avtocesta bila zaprta proti Jesenicam

Gorenjska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod proti Jesenicam zaprta.
19. 11. 2025 | 09:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki