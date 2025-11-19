Neaktivnost v mladosti lahko nadoknadimo pri petdesetih

Težko je usklajevati številne življenjske obveznosti, ker so mnogi v stiski s časom, na stranski tir postavljajo vadbo, čeprav zdravniki poudarjajo, da je nujna za zdravje. A na srečo nikoli ni prepozno, po mnenju avstralskih znanstvenikov je neaktivnost v mlajših letih mogoče nadomestiti v 50. letih.

Pomembno je, da so ženske aktivne v srednjih letih, saj to vpliva na kakovost življenja v starosti.

Za študijo so raziskovalci zbrali podatke več kot 11.000 žensk v triletnih intervalih, začenši leta 1996. Vse so bile na začetku študije stare med 47 in 52 leti. Razdeljene so bile v tri kategorije: tiste, ki so dosledno izpolnjevale smernice za telesno aktivnost (vsaj 150 minut telesne aktivnosti na teden) v 15-letnem obdobju; tiste, ki sprva niso izpolnjevale smernic, vendar so jih začele pri 55, 60 ali 65 letih; in tiste, ki smernic nikoli niso izpolnjevale.

Tudi v srednjih letih lahko začnemo vaditi. FOTO: Eder Paisan/Getty Images

Raziskovalci so ocenili tudi kakovost življenja, povezano z zdravjem, in njihovo telesno zdravje ocenili na lestvici do 100. Ženske, ki so dosledno izpolnjevale smernice za telesno dejavnost, in tiste, ki so jih začele izpolnjevati pri 55 letih, so bile boljšega telesnega zdravja v primerjavi s tistimi, ki jih niso nikoli izpolnjevale. Poročale so, da so dobrega zdravja, da niso omejene pri izvajanju živahnih ali zmernih dejavnosti, da zlahka nosijo živila iz trgovine ali se povzpnejo po stopnicah in da njihovo zdravje ne ovira njihovih družabnih dejavnosti. »Ta študija prispeva k vse večjemu številu dokazov o koristih ohranjanja ali sprejemanja aktivnega življenjskega sloga v srednjih letih,« so povedali raziskovalci z Univerze v Sydneyju.

Čim večja telesna aktivnost in tudi začetek v 50. letih lahko imata pomembne koristi, ko govorimo o telesnem zdravju, dodajajo raziskovalci. »Naša študija kaže, da je pomembno, da so ženske aktivne v srednjih letih, saj to vpliva na kakovost življenja v starosti. V idealnem primeru bi morale povečati raven aktivnosti, da bi dosegale smernice do 55. leta,« poudarjajo raziskovalci.

Pomembno je, da ženske srednjih let vedo, da to obdobje ni prepozno za začetek vadbe, se je lotijo in tako uživajo v vseh blagodatih, ki jih prinaša gibanje. Takole še pravijo raziskovalci: »Za vzdrževanje dobre kakovosti življenja, povezane s telesnim zdravjem pri 70. letih, bi morali fizično neaktivnost v mladosti začeti nadomeščati najpozneje pri 50. Morda lahko v srednjih letih s spremembami življenjskega sloga, kot je vadba, zavrtimo čas nazaj.«