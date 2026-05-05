  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OSEBNA HIGIENA

Nečiste roke so vir številnih bolezni, tudi zelo hudih

Z neumitimi rokami se ne dotikamo obraza, saj so usta, nos in oči najpogostejša vstopna mesta za povzročitelje okužb.
Prek rok se nalezemo denimo gripe in viroze. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Prek rok se nalezemo denimo gripe in viroze. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Roke si vedno umijemo tudi z milom. FOTO: Mike Kemp/Getty Images

Roke si vedno umijemo tudi z milom. FOTO: Mike Kemp/Getty Images

Alkoholni robčki ne morejo nadomestiti umivanja. FOTO: Or Images/Getty Images

Alkoholni robčki ne morejo nadomestiti umivanja. FOTO: Or Images/Getty Images

Prek rok se nalezemo denimo gripe in viroze. FOTO: Olga Pankova/Getty Images
Roke si vedno umijemo tudi z milom. FOTO: Mike Kemp/Getty Images
Alkoholni robčki ne morejo nadomestiti umivanja. FOTO: Or Images/Getty Images
A. J.
 5. 5. 2026 | 08:41
4:33
A+A-

Danes je mednarodni dan higiene rok. Letošnja kampanja Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) poteka pod geslom Dejanje rešuje življenja (Action saves lives). SZO poudarja, da je higiena rok eden ključnih ukrepov za varnost bolnikov in preprečevanje okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo.

Milo in voda sta boljša od razkužil.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da se povzročitelji bolezni na roke prenesejo ob stiku z okuženimi osebami, predmeti, površinami ali različnimi deli telesa. Če se nato z nečistimi rokami dotaknemo ust, nosu ali oči, lahko mikroorganizme vnesemo v telo. Higiena rok je eden najosnovnejših in najučinkovitejših ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Prek umazanih rok se najpogosteje širijo črevesne okužbe, trebušne viroze, okužbe in zastrupitve s hrano ter del okužb dihal. Med značilnimi povzročitelji oziroma boleznimi so norovirusi, rotavirusi, salmonela, kampilobakter, nekatere okužbe z bakterijo E. coli, prehladne viroze, gripa, covid-19 ter nekatere okužbe oči in kože. Prenos ni vedno neposreden: pogosto se začne na površini, ki se je je dotaknilo veliko ljudi, konča pa pri obrazu, hrani ali sluznici.

Voda in milo

Roke si vedno umijemo tudi z milom. FOTO: Mike Kemp/Getty Images
Roke si vedno umijemo tudi z milom. FOTO: Mike Kemp/Getty Images
Higiena rok ni pomembna samo v bolnišnicah in ambulantah. Enako pomembna je doma, v vrtcih, šolah, službah, trgovinah, javnem prevozu in pri pripravi hrane. NIJZ poudarja, da se z neumitimi rokami ne dotikamo obraza, saj so usta, nos in oči najpogostejša vstopna mesta za povzročitelje okužb. Roke si umijemo z milom in tekočo vodo, kadar so vidno umazane, po uporabi stranišča, pred pripravo hrane in jedjo, po kašljanju, kihanju ali brisanju nosu, po stiku z živalmi, po dotikanju odpadkov in ob prihodu domov. Samo spiranje z vodo ni dovolj, kadar so roke umazane, mastne ali kadar obstaja možnost, da smo se dotaknili povzročiteljev okužb. Voda lahko del umazanije sicer odstrani, vendar milo omogoči učinkovitejše odstranjevanje maščob, nečistoč in mikroorganizmov.

Povzročitelji bolezni se na roke prenesejo ob stiku z okuženimi osebami, predmeti, površinami ali različnimi deli telesa.

Ne le kdaj, pomembno je tudi, kako si roke umijemo. Najprej jih zmočimo, nato namilimo in temeljito zdrgnemo vse predele: dlani, hrbtišče rok, prostore med prsti, palca, konice prstov z nohti in zapestja, svetujejo na NIJZ. Po umivanju moramo milo dobro sprati, roke pa temeljito osušiti. Najprimernejša je papirnata brisača ali čista osebna brisača, ki jo redno menjamo. Posebno pozornost zahtevajo nohti, konice prstov in prostori med prsti, saj tam mikroorganizmi pogosto ostanejo tudi po površnem umivanju. Pomembno je, da rok po umivanju ne pustimo mokrih. Vlažne namreč laže prenašajo mikrobe, zato je sušenje pomemben del higiene, ne le zaključek postopka.

Pomembna nega

Alkoholni robčki ne morejo nadomestiti umivanja. FOTO: Or Images/Getty Images
Alkoholni robčki ne morejo nadomestiti umivanja. FOTO: Or Images/Getty Images
Če vode in mila nimamo pri roki, lahko uporabimo razkužilo, vendar le, kadar roke niso vidno umazane. Razkužilo nanesemo na suhe roke in ga vtremo po vseh površinah, dokler se roke ne posušijo. Umivanje z milom in vodo mehansko odstrani tudi viruse in spore bakterij, ki so lahko proti nekaterim razkužilom odporni, navaja NIJZ. Pri pogostem umivanju in razkuževanju ne smemo zanemariti kože. Suha, razpokana ali poškodovana slabše opravlja svojo zaščitno vlogo, zato je priporočljiva redna nega. To je še posebno pomembno pri zdravstvenih delavcih, zaposlenih v negi, gostinstvu, vzgoji in drugih poklicih, kjer so roke pogosto izpostavljene vodi, čistilom, rokavicam ali razkužilom. V zdravstvenem okolju ima higiena rok še večjo težo. Okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, ogrožajo bolnike v vseh zdravstvenih ustanovah, povečujejo tveganje za zaplete in podaljšujejo zdravljenje. SZO opozarja na povezavo med takšnimi okužbami in odpornostjo bakterij proti antibiotikom, ki je ena največjih javnozdravstvenih groženj sodobnega časa.

Več iz teme

higienačistočaumovanjerokebolezniokužbe
ZADNJE NOVICE
08:18
Lifestyle  |  Polet
KAKOVOSTNO STARANJE

10 znakov, da se starate zdravo. Kaj pravijo strokovnjaki na to

Se tudi vi sprašujete, ali se starate na pravi način? Se počutite mlajši, kot kažejo vaša leta?
Miroslav Cvjetičanin5. 5. 2026 | 08:18
08:00
Novice  |  Slovenija
NA SLOVENSKIH CESTAH

Žalostna statistika: povozimo skoraj 10.000 divjih živali na leto

Trki se dogajajo predvsem v mračnem delu dneva.
Oste Bakal5. 5. 2026 | 08:00
07:38
Novice  |  Slovenija
DRŽAVNI ZBOR

Pirc Musar ne bo predlagala mandatarja v prvem krogu, v sredo steče drugi krog

V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše.
5. 5. 2026 | 07:38
07:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POGREŠANA ŽE 19 LET

Primer, ki pretresa svet že skoraj dve desetletji: starša Madeleine McCann še nista izgubila upanja

Ob obletnici izginotja sta se Kate in Gerry McCann s podporniki znova zbrala v domačem kraju ter poudarila, da iskanja hčerke ne bosta opustila.
Kaja Grozina5. 5. 2026 | 07:37
07:32
Novice  |  Svet
SPIJO PREMALO

Več sto ljudi je tekmovalo v krepčilnem dremežu (FOTO)

Pripravili so ga v Seulu, glavnem mestu Južne Koreje. To je ena najbolj preobremenjenih in neprespanih držav.
5. 5. 2026 | 07:32
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako stepsti popolno smetano: trik s smerjo mešanja, ki ga mnogi ne poznajo

Mnogi imate težave s stepeno smetano, a popoln rezultat je vedno dosegljiv. Razkrivamo najboljše trike, ki vam bodo delo močno olajšali.
5. 5. 2026 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki