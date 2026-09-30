Nekaj preprostih testov nam lahko pokaže, v kakšnem stanju je naše telo

Kako lahko ocenimo, v kakšnem stanju je naše telo? Z naslednjimi 5 preprostimi testi, ki jih pogosto uporabljajo tudi nekateri trenerji. Če uspešno opravimo vseh pet, je naše telo dovolj gibljivo, močno in funkcionalno, torej lahko le nadaljujemo gibanje, ki smo ga doslej vključevali v naše življenje. Kdor ne zmore opraviti vseh, mora razmisliti o tem, da v svoj tedenski urnik doda vaje, s katerimi bo izboljšal sposobnost, pri kateri malce peša. Test lahko ponovimo na dva, tri mesece, da spremljamo napredek. Za vse velja enako pravilo: če začutimo bolečino, prenehamo in počivamo, kdor ima poškodbo ali zdravstveno težavo, pa naj se pred poskusom posvetuje s strokovnjakom.

Če začutimo bolečino, prenehamo in počivamo.

Prvi test je globok počep, v njem vztrajamo 90 sekund: stopala postavimo nekoliko širše od bokov, prste rahlo obrnemo navzven, boke potisnemo nazaj in se spustimo v globok počep, kolena naj sledijo smeri prstov. Prsni koš ostane dvignjen, hrbet raven, pogled usmerjen naprej. Roke lahko prekrižamo na prsih ali jih iztegnemo predse. Če lahko držimo minuto in pol, imamo dovolj mobilne kolke.

Drugi je vstajanje iz sedečega položaja na tleh. Sedimo na tleh in poskusimo vstati brez pomoči rok, z napetim trupom in vzravnano držo. Gre za zelo funkcionalno gibanje, saj podobne vzorce uporabljamo tudi pri vsakodnevnih opravilih, hkrati pa nam pokaže, kako močan je naš trup, koliko imamo ravnotežja in koliko smo gibljivi.

V dobri formi je, kdor lahko visi s prečke od 60 do 120 sekund.

Predklon. Stojimo z nogami v širini bokov, se z boki nagnemo naprej, noge ostanejo skoraj iztegnjene z rahlim upogibom kolen, naredimo pesti in jih počasi spuščamo proti tlom pred stopali. Če lahko, pesti položimo na tla in nanje rahlo pritisnemo, nato se počasi vzravnamo. Test razkriva predvsem prožnost zadnje strani stegen in hrbtenice – če moramo kolena močno upogniti ali sploh ne pridemo blizu tal, so koristne dodatne raztezne vaje.

V dobri formi je tudi, kdor lahko visi s prečke od 60 do 120 sekund. Z rokami se trdno oprimemo prečke, če nimamo druge možnosti, obiščemo kateri fitnes na prostem oz. otok športa, se primemo za vodoravno palico, napnemo trup in visimo brez opore, dokler lahko. Velja, da je 30 sekund minimalen čas, od 60 sekund do 2 minuti pa dober rezultat. Če zdržimo dlje kot dve minuti, je to zelo dober znak trenutne moči in lep obet za dolgoročno zdravje.

Za zadnji test potrebujemo dve (težki) uteži oz. kettelbella: postavimo ju tik ob stopala, z ravnim hrbtom in dvignjenimi prsmi se sklonimo, dvignemo uteži in stojimo pokončno, dokler zdržimo, nato jih spustimo nazaj na tla. Splošno pravilo je, da naj bi moški v obeh rokah skupaj zdržal približno lastno telesno težo, izkušenejši pa lahko v vsaki roki posebej zdržijo celotno telesno težo. Pri ženskah gre okvirno za do 75 % telesne teže, razdeljene med obe roki – seveda odvisno od telesne teže in stopnje pripravljenosti posameznika.

Globoki počep je eden od kazalnikov, v kakšni formi smo. FOTO: Lars Zahner/Getty Images