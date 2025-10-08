Nekatera živila so neupravičeno na slabem glasu

V svetu prehrane so mnoga živila že leta neupravičeno označena kot nezdrava. Vendar pa so raziskave v zadnjih letih pokazale, da so številna dragoceni zavezniki zdravja.

Zamrznjena zelenjava denimo vsebuje enako, včasih celo večjo količino hranil kot sveža. Poberejo jo namreč v času največje zrelosti in takoj globoko zamrznejo, to pa ohrani vitamine, minerale in antioksidante.

Redno uživanje mastnih rib, kot so sardine, skuša ali losos, je povezano z manjšim tveganjem za srčne bolezni in možgansko kap. A so redko na krožniku, pogosto tudi zaradi cene, so pa cenovno dostopne in priročne konzervirane ribe, ki so bogate s hranili: vsebujejo visokokakovostne beljakovine, maščobne kisline omega-3, vitamina D in B12, selen.

Krompir je bogat z vitaminom C.

Zmerno uživanje kave je povezano z manjšim tveganjem za srčne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2, tudi nevrodegenerativne bolezni. Bogata je z antioksidanti in rastlinskimi spojinami, ki pozitivno vplivajo na jetra, ledvice in možgane. Čeprav lahko prekomerno uživanje kofeina povzroči živčnost ali nespečnost, večina študij potrjuje, da je kava koristna, če jo uživamo zmerno in brez preveč sladkorja ali mleka.

Krompir je bogat z vitaminoma C ter B6, kalijem, vlakninami in antioksidanti, ki podpirajo zdravje srca, krvni tlak in imunski sistem, antioksidanti pomagajo zmanjšati vnetja. Poleg tega nas nasiti, kar pomaga nadzorovati telesno težo.

Jajca spadajo med najbolj hranljiva živila, vsebujejo visokokakovostne beljakovine, vitamine (B12 in D), minerale ter antioksidanta lutein in zeaksantin, ki varujeta zdravje oči. Zmerno uživanje jajc pomaga ohranjati mišično maso, zagotavlja dolgotrajen občutek sitosti in prispeva k vnosu pomembnih hranil.