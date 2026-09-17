Nevaren trend prhanja: strokovnjaki opozarjajo na njegove negativne posledice za kožo

TikTok je preplavil trend imenovan »double cleansing« oziroma dvojno umivanje med enim prhanjem. Njegovi zagovorniki trdijo, da se po njem počutijo bolj čiste in da je svež vonj obstojnejši. Metoda je dobro poznana pri negi obraza, kjer se najprej uporabi oljni izdelek za odstranjevanje ličil in kreme z zaščitnim faktorjem, nato pa klasično čistilno sredstvo. Podoben princip se je zdaj preselil tudi na preostali del telesa. Toda ali dvakratno umivanje kože res pomeni, da smo dvakrat bolj čisti? Dermatologi niso prepričani. Za The Guardian opozarjajo, da bi pretirano čiščenje lahko porušilo naravno zaščitno plast kože.

Koža potrebuje naravna olja

Londonska dermatologinja dr. Jinah Yoo pravi, da je za večino dvojno umivanje telesa praviloma nepotrebno. Pri obrazu je, kadar je treba odstraniti ličila, kremo z zaščitnim faktorjem ali druge izdelke, lahko smiselno, vendar s kože telesa ni treba popolnoma odstraniti naravnih maščob. Zaščitna plast kože vsebuje lipide, ki pomagajo zadrževati vlago in varujejo pred zunanjimi dražečimi dejavniki. Pogosto umivanje, zlasti z agresivnimi ali zelo penečimi sredstvi, odstrani preveč te zaščitne plasti. Posledice so suha in zategla koža, srbenje ter draženje. S prihodom jeseni bi lahko bila težava še izrazitejša.

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Strokovnjakinja za kožo Lauren Hughes namreč opozarja, da kombinacija hladnega zraka zunaj in ogrevanja v notranjih prostorih že sama po sebi izsušuje kožo. Dvojno čiščenje jeseni in pozimi stanje še poslabša. Za vsakodnevno nego je po njenem mnenju eno blago sredstvo za umivanje povsem dovolj.

Kdaj je dvojno umivanje vendarle smiselno?

Obstajajo primeri, ko dodatni korak ni povsem brez pomena. Po intenzivni vadbi, plavanju, zelo vročem dnevu ali obilnemu nanosu vodoodporne kreme za sončenje in drugih izdelkov za telo dvojno čiščenje prija. Če ga želite preizkusiti, ni treba dvakrat uporabiti istega gela za prhanje. Princip, prevzet iz korejske lepotne rutine, predvideva, da najprej uporabite oljno čistilo, ki pomaga raztopiti maščobe, ostanke izdelkov in nečistoče, nato pa blago čistilo na vodni osnovi. Jinah pa opozarja, da ni priporočljivo kombinirati dveh agresivnih čistilnih sredstev ali hkrati uporabljati luščil, tem namenjenih kislin in antibakterijskih izdelkov.

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Smo postali obsedeni z občutkom čiste kože?

Dermatolog dr. Girish Gupta je še bolj skeptičen. Po njegovih besedah ni dokazov, da dvojno umivanje telesa prinaša dodatne higienske koristi in ima več negativnih kot pozitivnih posledic. Če se zaradi pretiranega umivanja pojavi suha in razdražena koža, strokovnjaki priporočajo vrnitev k preprostejši rutini: opustitev dvojnega čiščenja in odišavljenih izdelkov ter uporabo blagih vlažilnih krem brez dišav. Pri resnejših težavah, kot je poslabšanje ekcema, je potreben posvet z zdravnikom, saj je morda potrebno ustrezno zdravljenje.

Več izdelkov ne pomeni nujno bolj zdrave kože

Priljubljenost dvojnega čiščenja je del precej širšega trenda na družbenih omrežjih. Po viralnih večurnih rutinah tako imenovanega »everything shower« je nega telesa vse bolj podobna kompleksnim rutinam nege obraza. Serumi, retinoidi, kisline, maske in različni tretmaji niso več namenjeni samo obrazu, trg izdelkov za nego telesa pa se hitro širi. Težava je, da družbena omrežja pogosto ustvarjajo vtis, da več korakov: od britja, luščila do temeljite nege stopal, samodejno pomeni boljše rezultate.

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Dermatologi zato opozarjajo na zelo preprost pokazatelj: koža po prhanju ne sme biti tako razmaščena, da je izjemno suha. Nasprotno, če po prhanju občutite močno zategovanje kože in morate takoj nanesti veliko količino kreme, je zelo verjetno, da jo preagresivno čistite. Z drugimi besedami: vsaj pri vsakodnevnem umivanju je preprostejša rutina dejansko boljša.