Nevarnost zaužitja ploščatih baterij: »Nujen je klic na 112 in veliko medu«
Poškodbe na požiralniku imajo lahko hude posledice.
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Posebno nevarne so baterije z oznako 2000 ali več, torej s premerom vsaj dva centimetra. Foto: Leon Vidic
Barbara Hočevar
13. 6. 2026 | 08:45
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Urgentna sprejemna ambulanta ljubljanske pediatrične klinike sprejme vsako leto približno 50 otrok zaradi zaužitja različnih tujkov, v dobri desetini primerov so to ploščate baterije, ki jim marsikdo reče gumbkaste. Prav 12. junij je namenjen ozaveščanju o nevarnosti njihovega zaužitja pri otrocih.