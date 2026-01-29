  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREDELUJEMO JO PO KORAKIH

Nezvestoba prinese bolečino in številna spoznanja o partnerju in sebi

Nastavite zrcalo odnosu in postavite svoje cilje na prvo mesto.
Če boste ostali s partnerjem, je ključna doslednost. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
Če boste ostali s partnerjem, je ključna doslednost. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
S. N.
 29. 1. 2026 | 08:45
3:03
A+A-

Nezvestoba pogosto udari kot potres, saj v hipu poruši občutek varnosti, zaupanja in lastne vrednosti. Pomembno je vedeti, da je močna bolečina normalen odziv na izgubo zaupanja in da jo je mogoče sčasoma predelati, ne pa vedno.

Kot alarm

Po prevari se pogosto pojavijo stranski učinki, kot so nespečnost, vsiljive misli in nenehno nihanje med jezo ter žalostjo. Gre preprosto za stresni odziv telesa, zato si dovolite, da imate slabše dneve, in se izogibajte pomembnejšim odločitvam v prvih tednih, ko ste čustveno preobremenjeni.

Najprej opora

Preden se spustite v podrobna vprašanja, poskrbite za psihološko trdnost – zadostno količino spanca, redne obroke, gibanje in pogovor z osebo, ki ji zaupate. Šele nato razmislite, kaj za vas nezvestoba pomeni, kaj potrebujete in ali želite odnos obnoviti ali zaključiti. Pomaga, če si tri ključne potrebe zapišete na papir ali naredite razpredelnico za in proti.

Po pravilih

Če se boste s partnerjem, ki vas je prevaral, pogovarjali, si postavite jasna pravila: brez žalitev, prelaganja krivde in napadov. Zdi se nemogoče, pa ni. Partner je tisti, ki naj prevzame odgovornost in odgovori na vaša bistvena vprašanja, vi pa se poskusite izogniti nepotrebnim podrobnostim. Smiselno, skorajda nujno, je določiti nove meje, kot so prekinitev stika z drugo osebo, pregledna komunikacija, dogovor o partnerski terapiji ...

Statistika

Številne raziskave navajajo, da je nezvestoba razmeroma pogosta izkušnja v partnerskih odnosih, kar je sicer ne opravičuje, ampak lahko zmanjša občutek sramu in osamljenosti. Niste edini, ki se vam to dogaja, sploh v časih, ko je čustvena nezvestoba na pohodu in morda še bolj skrb vzbujajoča od spolne. Prav zato je pogosto koristno poiskati podporo pri prijatelju, terapevtu ali v skupini.

Obnova?

Če boste ostali s partnerjem, je ključna doslednost. Njegova dejanja morajo vedno potrjevati njegove besede, seveda po predhodnem dogovoru. Le tako se lahko počasi spet vzpostavi zaupanje. Če se boste odločili oditi, si naredite načrt glede bivanja, financ, podpore in jasnih meja stikov. V obeh primerih je cilj enak, in sicer da znova dobite občutek nadzora nad svojim življenjem.

Vrnitev k sebi

Odpuščanje ni obvezno in ni enako kot sprava. Osredotočite se na to, da znova najdete notranji mir – kaj vas pomirja, kaj vas krepi in kaj si želite v prihodnje. Bolečina se običajno začne mehčati, ko je ne nosite več sami in ko korak za korakom postavljate novo življenjsko trdnost, pa naj bo s partnerjem ali brez njega. 

Več iz teme

nezvestobaodnosipartnerstvoljubezen
ZADNJE NOVICE
09:52
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To se dogaja v številnih Slovenskih domovih – in večina tega ne opazi pravočasno

V času kurilne sezone si večina od nas želi predvsem eno: da je doma toplo in da položnice ne uidejo izpod nadzora.
Kaja Berlot29. 1. 2026 | 09:52
09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
09:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
NENAVADNA KRAJA

Poglejte, kje so našli pred dnevi ukradeno pogrebno vozilo

Ukradli so ga v garaži ob mrliški vežici. Zdaj so ga našli v tujini.
29. 1. 2026 | 09:16
09:14
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI SVET

Spet bodo podeljevali bafte: največ nominacij je dobil akcijski film

Med kandidati za bafto vodijo hollywoodski blockbusterji.
29. 1. 2026 | 09:14
09:02
Lifestyle  |  Astro
PREBOJ V ZAVEDANJE

Joe Dispenza meni, da naše misli ustvarjajo našo realnost

Smo kreativni ustvarjalci, spremeniti sebe pomeni spremeniti svet okoli sebe. Telo lahko zacelimo s preobrazbo miselnih in čustvenih vzorcev.
29. 1. 2026 | 09:02
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODNOSI

Zvezdanina modrost: Zakon ni bojišče, ni bojno polje (Suzy)

Če imaš nekoga res iskreno rad, mu prisluhneš, poskušaš ga razumeti, videti.
29. 1. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki