Ni idealnega števila, moški praviloma zamenjajo več partneric

Najnovejše raziskave kažejo, da imajo ljudje v povprečju precej manj spolnih partnerjev, kot velja splošno prepričanje.

Podatki ameriškega centra za nadzor bolezni za starostno skupino med 25 in 49 leti kažejo, da je povprečno število spolnih partnerjev v življenju pri ženskah 4,3, pri moških pa 6,3.

Leta 2022 je približno 13 odstotkov moških in 15 odstotkov žensk, starih med 18 in 35 leti, poročalo, da v zadnjem letu sploh niso imeli spolnega odnosa. To kaže, da so razlike med posamezniki precej velike in da je spolna aktivnost v zadnjih letih celo nekoliko upadla.

Razlike manjše kot včasih

Čeprav javne razprave pogosto omenjajo višje številke, so resnični podatki precej nižji. Moški še vedno poročajo o nekoliko več partnericah, kot imajo ženske partnerjev, vendar so razlike manjše kot včasih.

Večina raziskovalcev poudarja, da gre pri teh številkah za povprečje, podatki tako ne govorijo o nekakšnem idealnem številu, temveč kažejo, kako različne so spolne izkušnje med ljudmi in kako nanje vplivajo starost, kultura ter družbeni pritiski.