Ni kriv le alkohol, tudi to lahko vpliva na zamaščena jetra

Zamaščena jetra so vse pogostejša težava, ki se lahko razvije tudi pri ljudeh, ki ne pijejo alkohola. Stanje, danes imenovano presnovna disfunkcija, povezana z zamaščenostjo jeter, nastane, ko se v jetrnih celicah kopiči preveč maščobe. Pogosto je povezano s čezmerno telesno težo, sladkorno boleznijo tipa 2, povišano ravnijo holesterola in povišanim krvnim tlakom. Nič kaj nedolžni niso niti pomanjkanje gibanja in sladka ali predelana živila.

Zmerno vadbo kombiniramo z intenzivno.

Zamaščena jetra dolgo ne povzročajo očitnih znakov, zato mnogi sploh ne vedo, da je njihovo zdravje resno ogroženo. Nekateri sicer občutijo utrujenost ali celo nelagodje pod desnim rebrnim lokom, vendar bolezen pogosto odkrijejo šele pri krvnih preiskavah ali ultrazvočnem pregledu. Če se stanje ne izboljša, lahko sčasoma napreduje v vnetje jeter, brazgotinjenje in nazadnje tudi cirozo, zato je zelo pomembno, da dejavnikov tveganja ne zanemarjamo in se ob sumu na težave posvetujemo z zdravnikom.

Ravnovesje vsak dan

Dobra novica pa je vsekakor ta, da lahko že z življenjskim slogom veliko naredimo za zdravje. Jetra imajo resda veliko sposobnost obnavljanja, niso pa neuničljiva in vendarle ne prenesejo vsega: zato jim z zdravimi navadami pomagamo vsak dan. Pomembna je predvsem uravnotežena prehrana z veliko zelenjave, sadja, stročnic, polnozrnatih živil in zdravih maščob, na primer oljčnega olja. Omejimo sladke pijače, sladkarije in močno predelana živila. Ne, jetrom nikakor ne koristijo hitre diete in postenje, ključ je namreč v uravnoteženi prehrani in zdravih navadah vsak dan!

Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča najmanj 150 minut telesne dejavnosti na teden, denimo hoje, kolesarjenja ali plavanja, zmerno vadbo pa kombiniramo z intenzivno, ko je le mogoče. Izogibamo se sedečemu delu oziroma to kar se da pogosto prekinjamo. Če imamo čezmerno težo, lahko že postopno zmanjšanje telesne mase izboljša stanje jeter, nikar pa ne pozabimo spremljati vrednosti krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. Izogibamo se škodljivim razvadam, kot sta kajenje in pogosto uživanje alkohola.