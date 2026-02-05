Ni voda! To je najboljša pijača za hidracijo telesa

Ko začutimo žejo, najpogosteje posežemo po vodi. A čeprav je ta temelj zdravja, so znanstveniki ugotovili, da nekatere druge pijače v telesu tekočino zadržujejo dlje in nas učinkoviteje ščitijo pred dehidracijo. Hidracija je ključna za vse telesne funkcije, dehidracija med drugim povzroča utrujenost in glavobole. Raziskava škotske Univerze St. Andrews, v kateri so primerjali trinajst različnih napitkov, pa je pokazala, da navadna voda ni najučinkovitejša pri zadrževanju tekočine v telesu.

Razlog, da so nekatere pijače učinkovitejše, se skriva v njihovi hranilni sestavi. Po besedah avtorja študije, profesorja Ronalda Maughana, napitki, ki vsebujejo majhne količine sladkorja, maščob ali beljakovin, dolgoročno bolje vzdržujejo hidracijo. Ta hranila upočasnijo praznjenje tekočine iz želodca, kar organizmu omogoča postopnejše vsrkavanje in daljše zadrževanje tekočine. Prav zato so uvedli indeks hidratacije pijač (BHI), pri katerem pijače z vrednostjo nad 1,0, kar je referenčna vrednost vode, v telesu ostanejo dlje.

In nepričakovani zmagovalec je ...

Na vrhu lestvice se je kot največje presenečenje znašlo posneto mleko, ki se je izkazalo za bistveno učinkovitejše od vode. Na drugem mestu so oralne rehidracijske raztopine, na tretjem polnomastno mleko. Učinkovitost mleka izhaja iz njegove sestave: mlečni sladkor laktoza, beljakovine in maščobe upočasnjujejo absorpcijo, elektroliti, kot je natrij, pa pomagajo telesu zadrževati vodo in zmanjšujejo nastajanje urina. Čeprav so sadni sokovi in gazirane pijače uvrščeni razmeroma visoko, je problematičen njihov visok delež sladkorja. Zato je voda v primerjavi z njimi absolutno boljša izbira. Študija je ovrgla tudi nekatere mite o kavi in pivu. Zmerna količina kave hidrira skoraj enako kot voda, saj diuretični učinek nastopi šele pri večjih količinah kofeina. Podobno velja za svetlo pivo, ki je zaradi velike količine tekočine le malenkost slabše od vode. Močne alkoholne pijače pa telo nedvomno dehidrirajo.

Kdaj je voda nepogrešljiva?

Kljub tem ugotovitvam se strokovnjaki strinjajo, da voda za vsakodnevno hidracijo ostaja najboljša in najbolj zdrava izbira. Ne vsebuje kalorij, sladkorja ali maščob in je ključna za razstrupljanje telesa. »Če ste žejni, vam telo sporoča, da morate piti več,« poudarja profesor Maughan. Dejstvo, da nekatere pijače, kot je mleko, tekočino zadržujejo dlje, je dobro upoštevati predvsem v posebnih okoliščinah, denimo pri športnikih, ki se močno znojijo, pri dolgotrajnem fizičnem delu ali v hudi vročini. Sicer kozarec vode še vedno ostaja popoln odgovor na žejo.