NIJZ opozarja: prazniki niso izgovor za prenajedanje! Tako izgleda praznični krožnik brez pretiravanja ...

Praznične dni tradicionalno povezujemo tudi s prazničnimi jedmi. V teh dneh se je pomembno vzdržati prenajedanja in obilnejše praznične obroke uravnotežiti z več sadja in zelenjave v drugih dnevnih obrokih, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Pri pripravi prazničnih jedi pa svetujejo bolj zdrave postopke priprave.

Prehrano med prazniki obogatimo s prazničnimi jedmi, uživamo več mesa in mesnih izdelkov, sladkega in slanega peciva, potic in tort, ki so bogat vir energije, maščob, še posebej zdravju škodljivih nasičenih maščob, soli, sladkorja in aditivov. Praviloma taka hrana vsebuje tudi malo vlaknin, so pred prazničnim decembrom zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kot pomembno so izpostavili, da se v prazničnih dneh "vzdržimo prenajedanja in da skušamo vsak obilnejši praznični obrok uravnotežiti z ostalimi dnevnimi obroki, v katere vključimo več sadja in zelenjave". »Pri tem ne pozabimo tudi na zadosten vnos tekočine. Priporočljiva sta voda in nesladkan čaj ter čim manj alkohola. Najbolj zdrava odločitev je nič alkohola,« so navedli.

Kaj torej storiti?

Pri pripravi prazničnih jedi lahko po njihovem nasvetu izbiramo bolj zdrave postopke priprave, tako denimo cvrenje nadomestimo z dušenjem, izbiramo bolj zdrave sestavine in prednost damo rastlinskim maščobam pred nasičenimi živalskimi, količino sladkorja zmanjšamo in okus obogatimo na primer s cimetom ali drugimi dišavnicami.

Na jedilnik vključimo zmerne količine mesa, dodajmo kakovostne ribe, ki so bogate z omega-3 maščobnimi kislinami in vitaminom D, svetujejo. V obroke vključimo tudi lokalno zelenjavo in sadje, ki sta vir zaščitnih snovi in podpirata naš imunski sistem, hkrati pa tudi energijsko in hranilno uravnotežita obrok. Lahko vključimo tudi različne kaše ter izdelke iz polnovrednih žit, ki so prav tako vir zaščitnih snovi ter energijsko in hranilno uravnotežijo obrok. S tem dosežemo tudi hitrejši in daljši občutek sitosti, so pojasnili na NIJZ.

»Bodite pozorni tudi na količino pripravljene hrane. Dobro načrtovanje prazničnega jedilnika in nakup potrebnih količin hrane lahko že pomembno prispevata k temu, da bo ostankov hrane čim manj. S tem, ko boste zavrgli manj hrane, boste vplivali tudi na varovanje okolja,« so še opomnili.

V pripravo prazničnih jedi naj bodo vključeni družinski člani

Obenem so pozvali, naj bodo v pripravo prazničnih jedi vključeni družinski člani in naj bo to priložnost tudi za druženje in krepitev medsebojnih odnosov. »V prazničnih dneh poleg prehrane svojo pozornost usmerite predvsem v medsebojne odnose in ne pozabite tudi na telesno aktivnost in počitek,« še svetujejo na NIJZ.