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STROKOVNJAKI OPOZARJAJO

Nikamor brez zaščite, pretirano izpostavljanje soncu resno ogrozi zdravje

Pogoste sončne opekline v otroštvu ali mladosti lahko pomembno povečajo verjetnost razvoja kožnega raka v poznejši dobi.
Pretirano izpostavljanje soncu lahko resno ogrozi zdravje. FOTO: Getty Images

Pretirano izpostavljanje soncu lahko resno ogrozi zdravje. FOTO: Getty Images

Pred nevarnimi žarki se zavarujemo tudi z oblačili. FOTO: Kseniya Starkova/Getty Images

Pred nevarnimi žarki se zavarujemo tudi z oblačili. FOTO: Kseniya Starkova/Getty Images

Poškodbe kože se seštevajo. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Poškodbe kože se seštevajo. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Pretirano izpostavljanje soncu lahko resno ogrozi zdravje. FOTO: Getty Images
Pred nevarnimi žarki se zavarujemo tudi z oblačili. FOTO: Kseniya Starkova/Getty Images
Poškodbe kože se seštevajo. FOTO: Olga Pankova/Getty Images
E. B.
 22. 6. 2026 | 23:07
3:33
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Poletni meseci vabijo k preživljanju časa na prostem, vendar strokovnjaki vse glasneje opozarjajo, da lahko pretirano izpostavljanje soncu resno ogrozi zdravje. Ultravijolično sevanje je namreč eden glavnih okoljskih dejavnikov tveganja za poškodbe kože, oči in imunski sistem, zato se mu velja izogibati oziroma se pred njim ustrezno zaščititi.

Pred nevarnimi žarki se zavarujemo tudi z oblačili. FOTO: Kseniya Starkova/Getty Images
Pred nevarnimi žarki se zavarujemo tudi z oblačili. FOTO: Kseniya Starkova/Getty Images

Sonce poleg svetlobe in toplote oddaja tudi UV-žarke, ki jih s prostim očesom ne zaznamo, a imajo pomembne biološke učinke. UV-sevanje je glavni dejavnik tveganja za nastanek kožnega raka in prezgodnje staranje kože, ob dolgotrajni izpostavljenosti pa lahko povzroči tudi poškodbe oči in oslabi obrambne sposobnosti organizma. V Sloveniji je vse več primerov kožnega raka, zato strokovnjaki poudarjajo pomen dosledne preventive in zgodnjega prepoznavanja sprememb na koži. Ter takojšnjega odzivanja nanje!

Tanjša koža

UV-žarki nas najbolj ogrožajo med 10. in 17. uro, ko je sevanje najmočnejše. Kratkotrajna, a ponavljajoča se izpostavljenost se sčasoma sešteva, kar povečuje tveganje za poškodbe kože. Pogoste sončne opekline v otroštvu ali mladosti lahko pomembno povečajo verjetnost razvoja kožnega raka v poznejši dobi, zato je zaščita še posebno pomembna pri otrocih in mladostnikih, pri katerih je povrhu koža tanjša in zatorej občutljivejša!

Strokovnjaki zato priporočajo izogibanje soncu med najmočnejšim sevanjem, zadrževanje v senci, nošenje lahkih, dolgih oblačil in pokrival, uporabo sončnih očal z UV-zaščito in redno uporabo kakovostnih sredstev z visokim zaščitnim faktorjem. Velja poudariti, da krema ne nadomesti drugih oblik zaščite, temveč jih dopolnjuje!

Poškodbe kože se seštevajo. FOTO: Olga Pankova/Getty Images
Poškodbe kože se seštevajo. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Le nekaj minut

Sonce je vir življenja in je zelo pomembno tudi za človekovo telesno in duševno zdravje, dragocena pa je tudi tvorba D-vitamina. Toda ključ je v ravnovesju: že nekaj minut izpostavljenosti soncu na dan zadostuje za absorpcijo tega pomembnega vitamina, vsakršno nevarno izpostavljanje je zato povsem nesmiselno, poudarjajo strokovnjaki.

Posebno ranljive skupine so otroci, starejši in ljudje, ki veliko delajo na prostem, zato naj bodo zaščitni ukrepi pri njih obvezni del vsakdana. Ne pozabimo, ko se pojavijo spremembe, je škoda verjetno že storjena.

Pomembni indeks

To je mednarodna lestvica, ki prikazuje moč ultravijoličnega sevanja v določenem času in kraju. Višja ko je vrednost, hitreje se lahko koža poškoduje. Strokovnjaki svetujejo, da UV-indeks redno preverjamo skupaj z vremensko napovedjo, pri tem pa upoštevajmo, da tudi v oblačnem vremenu UV-žarki prodirajo skozi oblake, zato zaščite ne opustimo! Najvišje vrednosti UV-indeksa so običajno med 10. in 16. uro, zato je v tem času priporočljivo omejiti zadrževanje na soncu.

0–2: tveganje je majhno, zaščita običajno ni potrebna

3–5: priporočljiva je zaščita (senca, krema, pokrivalo)

6–7: sonce lahko hitro povzroči opekline

8–10: zaščita je nujna, omejiti izpostavljenost

11+: nevarnost opeklin v zelo kratkem času

Sončna krema ne nadomesti drugih oblik zaščite, temveč jih zgolj dopolnjuje.

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