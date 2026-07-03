Niti najboljša krema za sončenje ne nadomesti drugih zaščitnih ukrepov

Dermatologinja Susan Mayou z londonske klinike Cadogan poudarja, da je najpomembnejše izbrati izdelek s širokospektralno zaščito, ki ščiti tako pred žarki UVA kot UVB. UVB-žarki povzročajo sončne opekline, medtem ko UVA prodirajo globlje v kožo in pospešujejo njeno staranje. Oboji prispevajo k nastanku kožnega raka. Po njenem mnenju je za večino ljudi najboljša izbira zaščitni faktor SPF 50 z visoko zaščito pred UVA-žarki. Ena od letošnjih zanimivosti je krema z zaščitnim faktorjem SPF 100. Na prvi pogled se zdi, da gre za revolucijo v zaščiti kože, vendar strokovnjaki opozarjajo, da razlika v primerjavi s SPF 50 ni tako velika, kot bi si marsikdo predstavljal. Takšni izdelki so lahko koristni predvsem za ljudi z zelo občutljivo kožo ali za tiste, ki so v preteklosti zboleli za kožnim rakom. Za večino uporabnikov je SPF 50 povsem zadostna zaščita, če ga nanašajo pravilno in dovolj pogosto.

V preobilju ponudbe je včasih težko izbrati pravo zaščito. FOTO: John Lamb/Getty Images

Precej več navdušenja je med dermatologi požela krema za ljudi z aknasto kožo. Veliko ljudi z mozolji se izogiba zaščitnim kremam, ker se bojijo mastnega videza kože in zamašenih por. Novi izdelki vsebujejo sestavine, kot sta niacinamid in salicilna kislina, ki pomagata zmanjševati vnetje, uravnavata izločanje maščobe in zmanjšujeta nastanek novih nepravilnosti. Strokovnjaki menijo, da gre za eno najbolj uporabnih novosti med letošnjimi izdelki za zaščito pred soncem. V ospredje prihajajo tudi izdelki za zaščito lasišča, ki ga ljudje pogosto spregledajo. Dermatologi opozarjajo, da je lasišče eno najpogostejših mest za nastanek poškodb zaradi sonca, zlasti pri ljudeh z redkejšimi lasmi ali plešo. Lahke pršilne formule omogočajo enostavnejši nanos brez mastnega občutka, zato so dobra rešitev za poletne dni.

Nekateri proizvajalci so letos predstavili kreme, ki naj bi pospeševale porjavelost. Strokovnjaki nad takšnimi izdelki niso navdušeni. Opozarjajo, da je porjavela koža pravzaprav znak poškodbe kože zaradi ultravijoličnega sevanja. Čeprav lahko določene sestavine vplivajo na nastajanje melanina, znanstveni dokazi o njihovem dejanskem učinku ostajajo omejeni. Dermatologi poudarjajo, da zdrava porjavelost ne obstaja. Podobno previdni so pri izdelkih, ki združujejo zaščito pred soncem in zaščito pred komarji. Čeprav lahko takšni izdelki olajšajo uporabo, obstaja nevarnost, da nobena od funkcij ne deluje tako učinkovito kot pri ločenih izdelkih. Posebno skeptični so do trditev o stoodstotni zaščiti pred piki žuželk, saj takšnega učinka ne more zagotoviti noben repelent.

Veliko zanimanja vzbujajo tudi izdelki za preprečevanje pigmentnih madežev. Dermatologi priznavajo, da lahko nekatere sestavine, kot je thiamidol, pomagajo zmanjšati nastanek temnih lis na koži. Kljub temu ostaja najpomembnejši ukrep dosledna uporaba kakovostne zaščitne kreme in izogibanje pretiranemu izpostavljanju soncu. Strokovnjaki poudarjajo, da niti najboljša krema ne more nadomestiti drugih zaščitnih ukrepov: zaščitna oblačila, pokrivala, sončna očala in zadrževanje v senci med najbolj vročim delom dneva ostajajo temelj zaščite kože. Krema za sončenje je pomemben del te zaščite, ni pa čudežna rešitev.