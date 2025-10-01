Najpogosteje pridelan sadež pri nas niža slabi holesterol

Jabolko je najpogosteje pridelan sadež pri nas, in to ne le okusen, temveč tudi zdrav, saj v sebi skriva izjemno bogastvo hranilnih snovi, ki ugodno vplivajo na naše telo in počutje. Vsebuje pomembne vitamine, denimo C, skupine B ter K. Vitamin C deluje kot antioksidant, krepi imunski sistem in pospešuje celjenje ran. Vitamin K je ključen za zdrave kosti in strjevanje krvi, vitamini skupine B podpirajo živčni sistem in presnovo energije. Med minerali v jabolkih prevladujeta kalij, ki skrbi za zdravo delovanje srca in ožilja, ter mangan, pomemben za tvorbo encimov.

Uživajmo jih z lupino, saj ta vsebuje največ koristnih snovi

Ena največjih prednosti jabolk je visoka vsebnost prehranskih vlaknin. Posebno pomemben je pektin, topna vlaknina, ki uravnava prebavo, zmanjšuje raven slabega holesterola in pomaga uravnavati krvni sladkor. Redno uživanje jabolk lahko pomaga nižati tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in debelost. Bogata so tudi s polifenoli, zlasti flavonoidi, ki imajo močan antioksidativni učinek in ščitijo celice pred poškodbami prostih radikalov, upočasnjujejo proces staranja. Med polifenoli je jabolko posebno bogato s kvercetini, ki v izolirani in koncentrirani obliki pomagajo pri zniževanju krvnega tlaka, pravijo strokovnjaki s portala o hrani in prehrani prehrana.si. »Najbolj je seveda zaželeno, da jabolka uživamo sveža, v nepredelani obliki. Če je le možno jih uživajmo skupaj z lupino, saj ta vsebuje največ koristnih snovi,« še svetujejo.

Študije so pokazale, da ljudje, ki redno uživajo jabolka, pogosteje ohranjajo zdravo telesno težo in imajo nižje tveganje za kronične bolezni.

Ste danes že pojedli kakšno? FOTO: Asashka/Getty Images

Ker imajo jabolka nizko energijsko vrednost in hkrati veliko vlaknin, so odličen prigrizek pri hujšanju. Vlaknine poskrbijo za dolgotrajen občutek sitosti, naravna sladkost pa zadosti želji po sladkem brez dodanih kalorij.

Raziskave so pokazale, da uživanje jabolk pozitivno vpliva tudi na delovanje pljuč. Flavonoidi in antioksidanti zmanjšujejo tveganje za astmo ter izboljšujejo splošno delovanje dihal. Poleg tega jabolka krepijo možganske funkcije, saj pomagajo preprečevati oksidativne poškodbe živčnih celic in s tem prispevajo k boljši koncentraciji in spominu.

Znan pregovor pravi: eno jabolko na dan prežene zdravnika stran. Če jih bomo redno jedli, bomo zagotovo naredili dragocen korak k bolj zdravemu življenjskemu slogu.