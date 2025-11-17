Njihove učinke so poznale že naše babice: jeseni in pozimi ne izpustite teh živil

Zdravilne snovi, ki jih vsebujejo nekatera živila, zagotavljajo močan imunski sistem in zlasti v jeseni ter pozimi pomagajo ščititi pred številnim boleznim. Katera v tem delu leta ne smejo manjkati na krožniku, niza portal Stil Kurir.

Kislo zelje

Prava zakladnica vitamina C in številnih mineralov. Odlično čisti organizem, zato ga prehranski strokovnjaki priporočajo v vsakodnevni prehrani, še posebej če je na jedilniku pogosto meso.

Je diuretik, varuje pred nevarnimi boleznimi, uravnava črevesno mikrofloro, upočasnjuje staranje, sok zelja pa pomaga pri delovanju žolča in znižuje krvni sladkor.

Star ljudski recept pravi: jejte vsaj 200 gramov kislega zelja na dan; polni boste energije, virusi pa se vas bodo izognili.

FOTO: Gettyimages

Čebula

Da bi znižali tveganje za nastanek krvnih strdkov in sladkorne bolezni, je dobro vsak dan jesti čebulo.

Že naše babice so čaj iz čebule priporočale proti kašlju, zdravilne učinke te povrtnine pa potrjuje tudi sodobna znanost.

FOTO: Anna Rolandi/Gettyimages

Hren

Ta rastlina premore izjemne zdravilne lastnosti: uničuje viruse, bakterije in glivice, učinkovita je pri prehladu in gripi ter čisti zamašene sinuse in nasploh koristi dihalnim organom.

FOTO: Eskymaks/Gettyimages

Česen

Babice so imele prav: česen je zdravilo za skoraj vse težave. Uporabljale so ga za celjenje ran in za zdravljenje prehladov ter gripe.

Dokazano ima protivirusne in protibakterijske lastnosti, je močan antioksidant in krepi imunski sistem.

FOTO: Gettyimages

Odličen je pri obvladovanju sladkorne bolezni, niža tveganje za nekatere oblike raka in bolezni srca, znižuje holesterol in krvni tlak ter preprečuje možgansko kap.