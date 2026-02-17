  • Delo d.o.o.
ZDRAVJE

Notranji mir je rešitelj, tako ga poiščemo in vzdržujemo

Pomaga lahko že sprehod po naravi ali poslušanje umirjene glasbe, vzdržujmo pozitivno miselnost.
Pomaga lahko tudi poslušanje umirjene glasbe. FOTO: Miljan Živković/Getty Images

Posvetimo se pospravljanju, ne misli na to, koliko dela moramo še opraviti. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Aleksander Brudar
 17. 2. 2026 | 14:33
3:56
Vsak dan smo bombardirani s slabimi novicami. Tempo življenja je vse hitrejši. Zaradi številnih obveznosti, službenih in zasebnih, nam ostane le malo časa zase. Vse to vpliva na naše zdravje, zlasti če se ne znamo soočati s stresom. S tistim dejavnikom, ki ga ne vidimo, ga pa v obliki različnih zdravstvenih težav pogosto občutimo šele, ko je prepozno. Da se v tem hitrem tempu življenja znamo ustaviti in se posvetiti sebi, je dandanes že prava mala umetnost. Če znamo poiskati notranji mir, so lahko koristi velike. Za notranji mir pravijo, da gre za stanje spokojnosti, v katerem se počutimo udobno s seboj, drugim in svetom okoli sebe. Posledično lažje rešujemo vsakodnevne probleme, se osredotočamo na naloge in lažje krmarimo čez težke trenutke, na katere naletimo v življenju.

Dober način vzpostavljanja notranjega miru je skrb zase.

Kot ena od najbolj učinkovitih metod za doseganje notranjega miru velja meditacija. Osredotočanje na dih je, pravijo strokovnjaki, pogosto spregledan, a zelo učinkovit način sproščanja. To lahko dosežemo tako, da počasi in enakomerno dihamo ter opazujemo, kako zrak potuje skozi usta vse do pljuč. Ob globokem vzdihu sprostimo ramena ter spustimo morebitno napetost skozi telo. Osredotočimo se na ritmično naraščanje in upadanje diha, vdih in izdih naj bosta počasna in enakomerna. Ker bomo osredotočeni na dihanje, sčasoma ne bomo razmišljali o stvareh, ki nam tako ali drugače grenijo življenje.

Osredotočeni na zdaj

Notranji mir lahko najdemo tudi, če ne obtičimo v preteklosti in se hkrati tudi preveč ne obremenjujemo s prihodnostjo. Ko opravljamo vsakodnevna opravila, od prehranjevanja, hoje do pospravljanja, se popolnoma osredotočimo na to, kar delamo. Zakaj ne bi bili ob tem pozorni na videz, zvok, vonj in občutek okolice? Zakaj bi hiteli? Zakaj bi se že vnaprej obremenjevali s tem, koliko vsega bomo morali še pospraviti? Raje se prepustimo takratnim občutkom oziroma svojim možganom privoščimo nekakšne mini počitnice, svetujejo strokovnjaki. Ena od dobrih meditativnih tehnik je poslušanje umirjene in instrumentalne glasbe. Če ji bomo prisluhnili v okolju, kjer res ne bo nobenih drugih dražljajev, bomo počasi zaplavali iz vsakdanjih misli in našli tisti pravi notranji mir. Za dolgoročen notranji mir je nujno, da vzdržujemo pozitivno miselnost. Osredotočajmo se le na dobro, negativne misli pa se naučimo čim prej izbrisati iz možganov.

Osredotočanje na dih je učinkovit način sproščanja.

Dober način vzpostavljanja notranjega miru je tudi skrb zase, za fizično, duševno in čustveno dobro počutje. Če je le možno, si vsak dan nekaj časa vzemimo zase, porabimo za kar koli. Preberimo kakšno knjigo, potopimo se v pomirjajočo kopel ali pa se denimo odpravimo na sprehod v naravi, v park, gozd. Pri ohranjanju notranjega miru si nekateri pomagajo z jogo. V tradicionalni obliki te meditacije se uporablja mala, molek z jagodami. Mala je preprost niz kroglic, ki se uporablja v japa meditaciji za štetje manter, molitev ali namenov. So starodavna orodja, ki so bila razvita za ohranjanje osredotočenosti uma in čistih misli. V svoji duhovni tradiciji meditacijo uporablja tudi krščanstvo; poleg poglobitve v krščanske zapise je najpogostejša meditacija krščanske tradicije molitev z rožnim vencem, ki posnema princip jogijske in budistične meditacije z malo in izgovarjanjem božjega imena.

