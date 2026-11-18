Približno 12 odstotkov novih primerov raka po svetu je bilo v letu 2024 povezanih z okužbami, kaže raziskava Svetovne zdravstvene organizacije. To pomeni približno 2,3 milijona primerov, za večino katerih je odgovornih pet povzročiteljev. Raziskava, objavljena v znanstveni reviji The Lancet Oncology, bakteriji Helicobacter pylori in humanemu papilomavirusu (HPV) pripisuje vsaki po štiri odstotke vseh novih primerov raka. Virus hepatitisa B je povezan z dvema odstotkoma, virus Epstein-Barr z enim, virus hepatitisa C pa z manj kot enim odstotkom primerov, poroča Independent. Ti povzročitelji lahko prispevajo k razvoju več kot 20 vrst raka, med drugim raka želodca, jeter in materničnega vratu ter malignih bolezni krvi.

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Povezava je znana že desetletja

Nekateri avtorji raziskave že približno 30 let preučujejo raka, povezanega z okužbami. Njihove predhodne poizvedbe so zajele podatke za leta 1990, 2002, 2008, 2012 in 2018. Čeprav bi primerjava z oceno za leto 2002, ko naj bi okužbe povzročile 18 odstotkov vseh primerov raka, lahko nakazovala zmanjšanje deleža takšnih obolenj, avtorji opozarjajo, da podatkov ni mogoče zanesljivo primerjati. V tem času so se namreč spreminjali viri podatkov in njihova kakovost. Cilj nove raziskave je predvsem pokazati, na katerih področjih bi lahko preprečevanje in obvladovanje okužb zmanjšala število obolelih.

Vpliv okužb na nastanek raka?

Virusi lahko neposredno ali posredno spremenijo gene okužene celice ter tako povečajo verjetnost njene nenadzorovane rasti in maligne preobrazbe. To lahko storijo na tri glavne načine.

Onesposobitev zaščitnih mehanizmov, s katerimi celica ustavi delitev ali sproži lastno smrt. To se lahko zgodi na primer z inaktivacijo proteinov p53 ali RB.

Vgradnja virusne DNK v DNK gostiteljeve celice, kar lahko moti delovanje genov, ki uravnavajo te procese.

Tretja možnost je, da virus vsebuje onkogen oziroma gen, ki lahko spodbuja razvoj raka. V številnih primerih ga je virus po naključju prevzel od drugega organizma.

Prav raziskave virusov so znanstvenikom pomagale odkriti neposredno povezavo med genetskimi spremembami in rakom. Bakterije in paraziti, kot je Helicobacter pylori, znana po povzročanju želodčnih razjed, ter jetrni metljaj Opisthorchis viverrini, večinoma delujejo posredno. Kronična okužba in dolgotrajno vnetje lahko poškodujeta tkiva in DNK celic. Napake nastajajo tudi med pospešeno delitvijo celic, s katero organizem poskuša obnoviti poškodovano tkivo. Tako se lahko kopičijo mutacije, ki vodijo v razvoj raka.

Avstralski primer in pomen cepljenja

Čeprav vsi mehanizmi v ozadju še niso povsem znani, je znanstvena povezava med okužbami in rakom nedvomna. Hkrati ta spoznanja kažejo, da je mogoče del primerov te bolezni preprečiti. Dober primer je avstralski program cepljenja proti HPV, ki je namenjen mladostnikom. Cepivo ščiti pred določenimi tipi virusa, ki so močno povezani z rakom materničnega vratu. Od začetka programa leta 2007 se je pogostost okužb s HPV med osebami, vključenimi v program, zmanjšala za 90 odstotkov.

Avstralija bi lahko do leta 2035 raka materničnega vratu odpravila kot javnozdravstveni problem. Kljub temu je skrb vzbujajoč podatek, da je precepljenost petnajstletnikov upadla s 85,7 leta 2020 na 79,5 odstotka leta 2024. Visoka precepljenost pomaga zaščititi tudi tiste, ki se zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. Cilj WHO in Avstralije je, da bi do leta 2030 cepili 90 odstotkov deklic do njihovega 15. leta.

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Tudi v Sloveniji je cepljenje proti HPV pomemben ukrep za preprečevanje raka materničnega vratu in drugih rakov, povezanih s tem virusom. Na voljo je od leta 2006, v nacionalni program cepljenja pa je bilo vključeno leta 2009. Sprva je bilo namenjeno deklicam v šestem razredu osnovne šole, od leta 2021 pa so vključeni tudi dečki. Cepljenje je brezplačno za deklice in dečke v šestem razredu ter za vse mlade do dopolnjenega 26. leta starosti, ki še niso bili cepljeni. Kljub temu je precepljenost še vedno prenizka. V šolskem letu 2024/25 je bilo proti HPV cepljenih 39,3 odstotka šestošolk in 24,4 odstotka šestošolcev. Med mladimi do 15. leta starosti je bila po preliminarnih podatkih precepljenost višja, in sicer 59 odstotkov pri dekletih ter 40 odstotkov pri fantih.

Preventiva ni enako dostopna vsem

Približno 75 odstotkov primerov raka, povezanih z okužbami, so v raziskavi zabeležili v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. Zdravljenje okužb, ki lahko prispevajo k nastanku raka, kot so okužba z virusom HIV, okužba z bakterijo H. pylori ter hepatitis B in C, zmanjša število obolelih. Z vidika preventive so pomembni cepljenje, uporaba kondomov in presejalni programi za odkrivanje okužb. Vendar je dostopnost teh programov v revnejših državah pogosto omejena. Neenak dostop do preventive in zdravljenja zato ostaja ena največjih ovir pri preprečevanju raka, povezanega z okužbami.