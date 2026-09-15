Nova študija presenetila z rezultati: dodatki omega tri morda vendarle ne ščitijo možganov

Omega tri maščobne kisline imajo pomembno vlogo pri delovanju možganov, vendar nova raziskava postavlja pod vprašaj prepričanje, da lahko uživanje teh v obliki kapsul pomaga pri zaščiti pred upadom kognitivnih sposobnosti in Alzheimerjevo boleznijo. Izvedli so jo znanstveniki iz Centra za personalizirano zdravje možganov Univerze Južne Kalifornije (USC), rezultati so bili objavljeni v strokovni reviji eBioMedicine. Vodja raziskave je bil dr. Hussein Naji Yassine, direktor USC-jevega Centra za personalizirano zdravje možganov. V njej je sodelovalo 365 oseb, starih od 55 do 80 let. Udeleženci niso imeli demence, le redko so uživali ribe, na začetku raziskave pa so zaužili malo omega tri maščobnih kislin in so bili s tega vidika pod visokim tveganjem za razvoj demence. Približno 47 odstotkov udeležencev je bilo nosilcev različice gena APOE ε4, ki velja za najmočnejši znani genetski dejavnik tveganja za pozno obliko Alzheimerjeve bolezni.

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Udeležence so naključno razdelili v dve skupini. Ena skupina je dve leti vsak dan prejemala prehransko dopolnilo z 2000 miligrami DHA oziroma dokozaheksaenojske kisline, ene za delovanje možganov ključnih omega tri maščobnih kislin. Druga skupina je prejemala placebo.

Prišle do možganov, toda ...

Posebej zanimiv del raziskave je bil preverjanje, ali DHA iz prehranskih dopolnil sploh doseže osrednje živčevje. Po šestih mesecih se je raven DHA v cerebrospinalni tekočini pri udeležencih, ki so prejemali dopolnilo, pomembno povečala. Kot navajajo v raziskavi, se je povečala za približno 17 odstotkov, kar kaže, da je omega tri iz dopolnila dejansko dosegla ciljno območje. Toda to ni prineslo koristi, ki so jo raziskovalci pričakovali.

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Po dveh letih so udeleženci opravili teste spomina in drugih kognitivnih sposobnosti ter slikanje možganov. Rezultati niso pokazali pomembne razlike v kognitivnih sposobnostih med sodelujočimi, ki so vsak dan uživali DHA, in tistimi, ki so prejemali placebo. Tudi posnetki možganov niso pokazali, da bi jemanje dopolnil zaščitilo pred zmanjšanjem njihove prostornine. Posebno pozornost so namenili hipokampusu, delu možganov, ki ima pomembno vlogo pri spominu in je še posebej pomemben pri raziskavah Alzheimerjeve bolezni. Tudi tam niso ugotovili zaščitnega učinka DHA.

To ne pomeni, da niso pomembne

Raziskovalci poudarjajo, da rezultati ne pomenijo, da so omega tri maščobne kisline neuporabne ali nepomembne. Sodelujejo namreč pri nastajanju in delovanju možganskih celic, z njimi bogata prehrana, kot je sredozemska, pa je že dolgo povezana s koristmi za zdravje srca in možganov. Študija postavlja pod vprašaj predvsem idejo, da lahko enake učinke dosežemo preprosto z uživanjem izoliranega prehranskega dopolnila.

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Dr. Yassine je pojasnil, da rezultati ne podpirajo uporabe ribjega olja kot sredstva za preprečevanje Alzheimerjeve bolezni. Njegova ekipa želi zdaj bolje razumeti, kako možgani presnavljajo omega tri maščobne kisline ter ali lahko starost, prehrana, splošno zdravstveno stanje in genetsko tveganje vplivajo na sposobnost možganov, da jih izkoristijo.

Zdrav življenjski slog ostaja pomemben

Avtorji opozarjajo še, da raziskava ni proučevala vseh načinov, na katere lahko življenjski slog vpliva na razvoj demence. Študija je zajela specifično skupino starejših ljudi z nizkim vnosom omega tri maščobnih kislin in s povečanim tveganjem za demenco ter preverjala učinek visokega odmerka DHA v obdobju dveh let. Zato rezultatov ni mogoče preprosto posplošiti na vso populacijo, prav tako ne pomenijo, da ribje olje nima drugih zdravstvenih koristi.

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Za ohranjanje zdravja možganov Yassine še naprej poudarja ukrepe, za katere obstaja več trdnih dokazov: redno telesno dejavnost, kakovosten spanec, uravnoteženo prehrano in skrb za splošno zdravje. Tudi druge raziskave kažejo, da bi bilo mogoče del primerov demence preprečiti ali njihov pojav odložiti z vplivanjem na spremenljive dejavnike tveganja, med katerimi so visok krvni tlak, izguba sluha in družbena izolacija. Nova študija zato ne sporoča, da bi morali iz prehrane izločiti ribe ali omega tri maščobne kisline. Kaže predvsem, da kapsula ribjega olja morda ni tako preprosta rešitev za ohranjanje spomina in zaščito možganov, kot se pogosto predstavlja.