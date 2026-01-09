Tudi januar bo minil

Se je tudi vas polastilo januarsko malodušje? Brez skrbi, niste edini. Pomanjkanje dnevne svetlobe, porušen ritem po prazničnem veseljačenju in vrnitev na delovno mesto, slaba vest zaradi prazne denarnice, hormonsko nihanje, pritisk zaradi novoletnih zaobljub in družbenih pričakovanj, ki velevajo, da se letos moramo vsega lotiti drugače, so zanesljiv recept za upad motivacije in razpoloženja. Tako negativni občutki nas prepričajo, da januar ni le en sam mesec v letu, prehodno obdobje, temveč stanje, ki se ga zlepa ne bomo mogli znebiti. A še zdaleč ni tako!

Vadba ni kaznovanje telesa.

Vir stresa

Na nekatere dejavnike, kot so krajši dan in nizke temperature, ki marsikomu odvzamejo veselje do gibanja na prostem, seveda ne moremo vplivati, lahko pa spremenimo svoje dojemanje prvega meseca v letu. Predvsem moramo ubrati drugačno miselnost in telesu ter možganom zagotoviti stabilnost in varnost. Ambiciozne napovedi o odpravi kopice kilogramov, zdravem življenjskem slogu, popolni opustitvi vseh škodljivih navad, rigorozni telovadbi in uvedbi drugih ukrepov so v resnici velik vir stresa, zato so negativni občutki in pomanjkanje energije povsem normalen odziv. Ubrati je treba prijaznejši in milejši pristop, ki prinaša postopne spremembe, a hkrati tudi dolgoročne rezultate!

Dobra knjiga nam lahko pomaga odpraviti malodušje. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Z vadbo si prizadevajmo predvsem za boljše počutje, ne za kaznovanje telesa in povzročitev mišične bolečine, jedilnik naj bo skupek lahkotnih receptov, ne pa načrt za stradanje. Obogatimo ga z zelenjavo in maščobnimi kislinami omega-3, ki nas nasitijo, obenem pa so naše zaveznice pri odpravi odvečnih kilogramov, saj nam pomagajo ohranjati sitost, poleg tega spodbujajo kognitivno delovanje in uravnavajo razpoloženje. Ne pozabimo, če se bomo novoletnih zaobljub lotili napadalno, bomo kaj kmalu obupali, zato nas slaba volja ne sme presenetiti.

Zatopimo se v svoje misli in uresničujmo svoje zamisli.

Stisnimo zobe

Doma si pričarajmo novo rutino. Spremembe praviloma prinašajo veselo pričakovanje, torej dobro voljo, zato si dan zapolnimo z novimi navadami. Morda se lotimo nove knjige ali televizijske serije, se naučimo ročnega dela, si začrtamo prenovo enega od prostorov ... Čeprav nas mraz morda odvrača od preživljanja časa na prostem, snežne dejavnosti pa nas ne veselijo, se splača nekoliko stisniti zobe in se vsak dan odpraviti vsaj na kratek sprehod. Ob vrnitvi na toplo nas bo zagotovo zajela prijetna utrujenost in zazibala v prijeten spanec!

Tudi kratek sprehod bo dobro del. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Med prazniki si pogosto izmenjujemo voščila, izkušnje in sporočila prek pametnih naprav, čas je, da naredimo predah. Vsaj za kratek čas se odklopimo od družbenih omrežij in uživajmo v zasebnosti. Ni treba deliti s svetom vsakega trenutka, tudi življenje drugih naj nam ne bo vedno navdih in vodilo. Zatopimo se v svoje misli in uresničujmo svoje zamisli.