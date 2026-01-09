  • Delo d.o.o.
NA ZDRAVJE

Tudi januar bo minil

Prijazno do novih navad, brez stradanja na krožniku, z odklopom socialnih omrežij in vsaj enim kratkim sprehodom na dan.
Brez skrbi, januar je le prehodno obdobje, ne pa stanje! FOTO: Nito100/Getty Images

Brez skrbi, januar je le prehodno obdobje, ne pa stanje! FOTO: Nito100/Getty Images

Dobra knjiga nam lahko pomaga odpraviti malodušje. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Dobra knjiga nam lahko pomaga odpraviti malodušje. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Tudi kratek sprehod bo dobro del. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Tudi kratek sprehod bo dobro del. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Brez skrbi, januar je le prehodno obdobje, ne pa stanje! FOTO: Nito100/Getty Images
Dobra knjiga nam lahko pomaga odpraviti malodušje. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images
Tudi kratek sprehod bo dobro del. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images
Ema Bubanj
 9. 1. 2026 | 16:00
3:14
A+A-

Se je tudi vas polastilo januarsko malodušje? Brez skrbi, niste edini. Pomanjkanje dnevne svetlobe, porušen ritem po prazničnem veseljačenju in vrnitev na delovno mesto, slaba vest zaradi prazne denarnice, hormonsko nihanje, pritisk zaradi novoletnih zaobljub in družbenih pričakovanj, ki velevajo, da se letos moramo vsega lotiti drugače, so zanesljiv recept za upad motivacije in razpoloženja. Tako negativni občutki nas prepričajo, da januar ni le en sam mesec v letu, prehodno obdobje, temveč stanje, ki se ga zlepa ne bomo mogli znebiti. A še zdaleč ni tako!

Vadba ni kaznovanje telesa.

Vir stresa

Na nekatere dejavnike, kot so krajši dan in nizke temperature, ki marsikomu odvzamejo veselje do gibanja na prostem, seveda ne moremo vplivati, lahko pa spremenimo svoje dojemanje prvega meseca v letu. Predvsem moramo ubrati drugačno miselnost in telesu ter možganom zagotoviti stabilnost in varnost. Ambiciozne napovedi o odpravi kopice kilogramov, zdravem življenjskem slogu, popolni opustitvi vseh škodljivih navad, rigorozni telovadbi in uvedbi drugih ukrepov so v resnici velik vir stresa, zato so negativni občutki in pomanjkanje energije povsem normalen odziv. Ubrati je treba prijaznejši in milejši pristop, ki prinaša postopne spremembe, a hkrati tudi dolgoročne rezultate!

Dobra knjiga nam lahko pomaga odpraviti malodušje. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images
Dobra knjiga nam lahko pomaga odpraviti malodušje. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Z vadbo si prizadevajmo predvsem za boljše počutje, ne za kaznovanje telesa in povzročitev mišične bolečine, jedilnik naj bo skupek lahkotnih receptov, ne pa načrt za stradanje. Obogatimo ga z zelenjavo in maščobnimi kislinami omega-3, ki nas nasitijo, obenem pa so naše zaveznice pri odpravi odvečnih kilogramov, saj nam pomagajo ohranjati sitost, poleg tega spodbujajo kognitivno delovanje in uravnavajo razpoloženje. Ne pozabimo, če se bomo novoletnih zaobljub lotili napadalno, bomo kaj kmalu obupali, zato nas slaba volja ne sme presenetiti.

Zatopimo se v svoje misli in uresničujmo svoje zamisli.

Stisnimo zobe

Doma si pričarajmo novo rutino. Spremembe praviloma prinašajo veselo pričakovanje, torej dobro voljo, zato si dan zapolnimo z novimi navadami. Morda se lotimo nove knjige ali televizijske serije, se naučimo ročnega dela, si začrtamo prenovo enega od prostorov ... Čeprav nas mraz morda odvrača od preživljanja časa na prostem, snežne dejavnosti pa nas ne veselijo, se splača nekoliko stisniti zobe in se vsak dan odpraviti vsaj na kratek sprehod. Ob vrnitvi na toplo nas bo zagotovo zajela prijetna utrujenost in zazibala v prijeten spanec!

Tudi kratek sprehod bo dobro del. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images
Tudi kratek sprehod bo dobro del. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Med prazniki si pogosto izmenjujemo voščila, izkušnje in sporočila prek pametnih naprav, čas je, da naredimo predah. Vsaj za kratek čas se odklopimo od družbenih omrežij in uživajmo v zasebnosti. Ni treba deliti s svetom vsakega trenutka, tudi življenje drugih naj nam ne bo vedno navdih in vodilo. Zatopimo se v svoje misli in uresničujmo svoje zamisli. 

zdravje novo leto novoletne zaobljube zdrava prehrana gibanje dobro počutje rekreacija zdravo življenje
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
