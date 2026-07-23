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Nutricionist opozarja: ne kupujte takšne lubenice

Način nakupa teh sadežev lahko prav tako pomemben kot njihov okus.
FOTO: Vladimir Kokorin/Gettyimages

FOTO: Vladimir Kokorin/Gettyimages

FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages

FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages

FOTO: Sahil Yadav/Gettyimages

FOTO: Sahil Yadav/Gettyimages

FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages

FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages

FOTO: Vladimir Kokorin/Gettyimages
FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages
FOTO: Sahil Yadav/Gettyimages
FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages
M. Fl.
 23. 7. 2026 | 15:00
2:19
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Vse več kupcev posega po že narezanih polovicah ali četrtinah sadja, saj so priročnejše. Prav v tem pa se po besedah nutricionista Pabla Ojede skriva morebitno tveganje za zdravje. Gostujoč v oddaji Más Vale Tarde na španski televiziji La Sexta je Ojeda opozoril, da bi se morali potrošniki izogibati nakupu že narezanih lubenic in melon, še posebej, če niso ustrezno ohlajene. »Lubenic in melon ne kupujte, če so že narezane, še posebej pa ne, če niso popolnoma ohlajene,« je poudaril. Po njegovih besedah je cela lubenica naravno zaščitena z debelo lupino, ki preprečuje vdor bakterij. Ko jo prerežemo, njena notranjost postane dovzetna za mikroorganizme, zato jo je treba nujno hraniti v hladilniku.

FOTO: Sahil Yadav/Gettyimages
FOTO: Sahil Yadav/Gettyimages

Če narezano sadje več ur stoji na sobni temperaturi ali ni dovolj ohlajeno, se poveča možnost razvoja bakterij, kot so salmonela, Listeria monocytogenes in Escherichia coli, ki lahko povzročijo zastrupitev s hrano. Zato evropske in ameriške zdravstvene ustanove priporočajo, da je narezano sadje ves čas shranjeno pri temperaturi pod pet stopinj Celzija.

Pogosta napaka v trgovinah

Ojeda opozarja na še eno težavo, ki jo pogosto opaža v supermarketih. »Pogosto vidim, da ljudje s prstom pritiskajo na prerezano lubenico ali melono, da bi preverili, ali je zrela. Nato tak sadež ostane ves dan izpostavljen,« je dejal. Takšno ravnanje dodatno poveča možnost kontaminacije.

FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages
FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages

Kaj priporočajo strokovnjaki?

Nutricionist svetuje, da kadar koli je mogoče, kupite celo lubenico ali melono in ju narežete šele doma. Po rezanju je treba sadje čim prej shraniti v hladilnik, najbolje v zaprti posodi ali ovito v živilsko folijo. Poleg tega priporoča izbiro sezonskega sadja, saj je običajno bolj sveže, krajši čas skladiščeno in lažje transportirano. Čeprav so narezane lubenice priročne, je nekaj dodatnih minut, ki jih porabite za rezanje cele doma, lahko najboljša zaščita pred neprijetnimi prebavnimi težavami v poletnih mesecih, povzema T-portal.

FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages
FOTO: Lightfieldstudios/Gettyimages

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