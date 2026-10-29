O fantazijah je težko govoriti: mnogi se raje izpovejo prijateljem kot partnerju

S prijateljico lahko brez zadrege razpravljate o najbolj drznih fantazijah, doma pa kar ne morete izustiti, kateri partnerjev dotik vam ne ustreza ali česa si želite. Zakaj je o intimnih željah včasih najtežje govoriti prav s človekom, ki nas najbolje pozna?

Nekatera prepričanja je celo lažje zaupati popolnemu neznancu: ta nas namreč ne pozna, tako tudi ne naših navad, prepirov s partnerjem in drugih podrobnosti. Če mu zaupamo nenavadno fantazijo, nas manj skrbi, kakšne posledice bo to prineslo. Anonimnost lahko zmanjša zadržke – raziskava med 1347 mladostniki je pokazala, da so bili ob večji anonimnosti bolj pripravljeni razkrivati intimne spolne teme na spletu.

Včasih izrečemo svojo seksualno željo, partner pa je ne razume, kot bi želeli, in začne razmišljati, da med rjuhami ni učinkovit. Marsikdo zato raje molči, da ne bi prizadel drugega, sprožil prepira ali tvegal zavrnitve. Še težje je povedati, da nas nekaj ne vzburja več ali da bi radi poskusili kaj novega. V dolgotrajnih zvezah se lahko pojavi tudi strah, da bo partner naše želje razumel kot dokaz nezadovoljstva z njim.

Ni enako razpravljati o spolnosti na splošno ali povedati, kaj si želimo nocoj. Prvo je lahko zabavno, drugo pa zahteva ranljivost. Raziskave kažejo, da partnerji tudi v dolgotrajnih zvezah ne poznajo vseh želja in meja drug drugega. V eni od raziskav so poznali le 62 odstotkov stvari, ki partnerju prinašajo užitek, in komaj 26 odstotkov tistih, ki mu niso všeč.

Večja raziskava, ki je zajela skoraj 40 tisoč ljudi, je pokazala povezavo med pogovori o spolnosti in večjim spolnim zadovoljstvom. Še pomembnejša od pogostosti pogovorov je bila kakovost; ali se partnerja poslušata, ne obsojata in si upata povedati tudi kaj neprijetnega.