O seksu se je treba izobraževati, bolje boste samozavestni

Nova raziskava ameriškega Inštituta Kinsey kaže, da pomanjkljiva vzgoja o soglasju v spolnih odnosih, komunikaciji in odnosih v mladosti pušča posledice v odraslosti. Tretjina anketiranih, starih od 18 do 98 let, poroča, da vsebin o spolnosti v šoli skoraj ni bilo.

Posledice se kažejo v sramu, negotovosti glede meja in težjem navezovanju intimnosti, čeprav so vsi že poznali biologijo in kontracepcijske metode. Več kot 90 odstotkov odraslih meni, da bi jim celostna (spolna) vzgoja pomagala pri samozavesti, spoštovanju in zadovoljstvu v odnosu.

Celostna spolna vzgoja za odrasle

Učenje se ne konča s spričevalom, sploh pa ne v spolnosti, poudarjajo strokovnjaki. Odrasli potrebujejo nov pristop, ki bo učil o dialogu, željah, soglasju in čustveni bližini med partnerjema, potrebujejo terapijo, ki rešuje stare vzorce, in kulturo, ki spodbuja pogovor o spolnosti.

Celostna spolna vzgoja za odrasle vključuje osnove komunikacije, skrb za meje, obvladovanje sramu in razumevanje želja, preprečuje napačne predstave in krepi partnerstvo. Ko znanje sreča razumevanje in sočutje, odrasli lažje gradijo varno, zadovoljujočo intimo.