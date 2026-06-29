Objemi imajo zdravilno moč: ščitijo pred škodljivimi učinki stresa, blažijo bolečino in krepijo imunski sistem

NEŽNOST

Ko koga objamemo, se v telesu sproži natančno usklajena veriga bioloških reakcij, ki vplivajo na hormone, živčni sistem, srce in možgane.

Ob telesnem stiku se aktivirajo posebni čutni receptorji v koži, t. i. C-taktilna vlakna, ki so posebej občutljiva za nežen, počasen in prijeten dotik. Signali se po živčnih poteh prenesejo v možgane, kjer aktivirajo področja, povezana z občutkom varnosti, pomiritve in socialne povezanosti. Telo se v že nekaj trenutkih začne premikati iz stanja »boj ali beg«, ki ga poganja stresni hormon kortizol, v stanje umirjenosti, kjer prevlada parasimpatični živčni sistem. Dihanje se upočasni, srčni utrip se umiri, mišična napetost popusti in telo postopoma preklopi iz stanja pripravljenosti na stres v ...