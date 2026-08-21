Obroki za superjunake

NA ZDRAVJE

Prava živila nam pomagajo ohranjati energijo, podprejo zbranost, prispevajo k obnovi mišic in telesu zagotovijo pomembna hranila za vsakdanji tempo.

Če krožnik sestavimo premišljeno, lahko že povsem običajna živila postanejo naši vsakodnevni zavezniki. Ni treba posegati po eksotičnih praških ali dragih dodatkih. Ovseni kosmiči, stročnice, oreščki, jagodičevje, ribe, semena in zelenjava so hranilno bogata živila, ki jih preprosto vključimo v zajtrk, kosilo, večerjo ali malico. Za vzdržljivost je dobra ovsena kaša z jagodičevjem in oreščki. Ovseni kosmiči vsebujejo kompleksne ogljikove hidrate in vlaknine, med njimi betaglukan, zato so odlična osnova za nasiten zajtrk. Dodamo jim borovnice, maline ali drugo jagodičevje, pest orehov ali ...