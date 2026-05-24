Obupana ženska prosila za pomoč, saj je partner v spalnici ne dohaja: »Že na prvem zmenku sem mu razložila ...«

Na svetovalko za odnose Jane O'Gorman se je obrnila mlada ženska, ki je zafrustrirana nad spolnim življenjem s svojim dolgoletnim partnerjem. Povedala je, da ima neukrotljiv spolni apetit in hrepeni po eksperimentiranju, a njen fant enostavno ne dohaja njenega tempa. »Že na prvem zmenku sem mu razložila, da si želim drznega in razburljivega seksa. Obljubil je, da bo sledil vsakemu mojemu koraku,« je zapisala. A zdaj, ko je zveza stabilna, se je izkazalo, da je šlo za prazne obljube. Partner se izogiba skupinskim spolnim igricam, seks klubom in celo ekskluzivnim zabavam, ki jih ona načrtuje za rojstni dan. Pred kratkim se je celo izgovoril na bolezen, da bi se izognil svingerskemu vikendu, ko pa je napovedala, da bo šla sama, se je razjezil.

V preteklosti je bila prepričana, da je popoln zanjo, a zdaj ni več tako: »Zdelo se mi je, da sem našla popolnega spremljevalca. A zdaj me pušča na cedilu.« Njene želje po avanturizmu in drugačnih spolnih izkušnjah so zanj preveč. Jane ji je svetovala iskren pogovor in soočenje z realnostjo. »On želi mirno, monogamno zvezo, ti si za akcijo, ki včasih prečka meje. To ni vprašanje prav ali narobe, ampak gre za zelo različni želji po partnerju in življenju,« pojasnjuje svetovalka. Če kompromis ni mogoč, Jane priporoča, da zvezo končata prijateljsko, da oba dobita priložnost najti partnerja, ki bo izpolnil njune želje. Ob tem svetovalka meni, naj ženska poskrbi zase, za svoje spolno in duševno zdravje, prakticira varni seks in po potrebi poišče strokovno pomoč, če se pojavi občutek odvisnosti od spolnosti.

Ljudje se skozi življenje nenehno spreminjajo in včasih najdejo nove interese, vrednote in načine dojemanja sveta. Tudi partner, ki se je sprva zdel popoln in popolnoma usklajen z nami, se lahko sčasoma spremeni. Tisto, kar nas je nekoč povezovalo, lahko izgine. To ne pomeni, da je z nekom kaj »narobe«, ampak gre za naravne življenjske spremembe, ki prinašajo drugačne potrebe, želje in prioritete.