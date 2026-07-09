Obvezno za poletno nego las

Čeprav se zdi, da lasje niso tako občutljivi kot koža, jih sonce, morska sol in klor močno obremenijo. Brez ustrezne nege lahko postanejo suhi, krhki in lomljivi. Da bi po koncu poletja ostali zdravi in sijoči, upoštevajte naslednje nasvete.

Uporabljajte glavnik s širokimi zobmi

Poleti so lasje pogosto mokri, zato jih pogosteje razčesavamo. Običajna krtača takrat ni najboljša izbira, saj so mokri lasje najbolj občutljivi in se hitreje poškodujejo. Glavnik s širokimi zobmi je najnežnejši pripomoček za razčesavanje mokrih las, zato naj bo del vaše obvezne opreme za nego.

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Maska za lase je nepogrešljiva

Vsaj enkrat na teden lasem privoščite hranilno masko. Ta jih bo okrepila, navlažila in zgladila. Če si lase barvate, maske ne pustite delovati dlje kot deset minut, saj lahko predolgo delovanje vpliva na obstojnost barve.

Pozabite na likalnik in kodralnik

Lasje so že tako izpostavljeni vročini, zato jim dodatno segrevanje z likalnikom ali kodralnikom ne koristi. Poletje je idealen čas za sproščene pričeske: naravne kodre ali razmršene fige. Takšne pričeske so modne in hkrati nežne do las.

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Negovalna olja naj postanejo stalnica

Olja pomagajo lasem povrniti vlago, ki jo izgubijo zaradi sonca, morske soli in klora. Že nekaj kapljic poskrbi za sijoč videz, mehkejše lase in dodatno zaščito pred izsušitvijo.

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Za oblikovanje uporabite peno

Če želite ustvariti sproščene poletne kodre, za oblikovanje uporabite peno za lase. Ne obteži pričeske in pomaga ustvariti naraven videz. Najboljši učinek boste dosegli, če peno nanesete na vlažne lase in jih pustite, da se posušijo na zraku.

Obvezna zaščita pred soncem

Tako kot koža zaščito pred soncem potrebujejo tudi lasje. Na soncu nosite klobuk ali kapo, priporočljivo je uporabljati tudi izdelke za lase z UV-zaščito. Na voljo je veliko poletnih negovalnih izdelkov z zaščitnim faktorjem (SPF), ki pomagajo preprečevati izsušitev las in bledenje barve ter ohranjajo lase zdrave in sijoče skozi vse poletje, priporoča Miss zdrava.