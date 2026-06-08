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Od britja do laserja: kako izbrati pravo metodo za svoj tip kože

V poletnih mesecih največ pozornosti namenjamo odstranjevanju dlačic na nogah, bikini predelu in pod pazduhami
Najpogosteje se odločajo za odstranjevanje dlačic na hrbtu, prsnem košu, ramenih, pazduhah in intimnem predelu. FOTO: Andresr/Getty Images

Najpogosteje se odločajo za odstranjevanje dlačic na hrbtu, prsnem košu, ramenih, pazduhah in intimnem predelu. FOTO: Andresr/Getty Images

Nega kože po tretmaju je ključnega pomena za preprečevanje draženja, rdečice in vraščanja dlačic. FOTO: Ian Hooton/Getty Images

Nega kože po tretmaju je ključnega pomena za preprečevanje draženja, rdečice in vraščanja dlačic. FOTO: Ian Hooton/Getty Images

Klasično britje je še vedno pogosta izbira. FOTO: Runstudio/Getty Images

Klasično britje je še vedno pogosta izbira. FOTO: Runstudio/Getty Images

Najpogosteje se odločajo za odstranjevanje dlačic na hrbtu, prsnem košu, ramenih, pazduhah in intimnem predelu. FOTO: Andresr/Getty Images
Nega kože po tretmaju je ključnega pomena za preprečevanje draženja, rdečice in vraščanja dlačic. FOTO: Ian Hooton/Getty Images
Klasično britje je še vedno pogosta izbira. FOTO: Runstudio/Getty Images
Ema Bubanj
 8. 6. 2026 | 09:30
4:25
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Z začetkom poletja in sezone lahkotnejših oblačil se mnogi pogosteje odločajo za odstranjevanje dlačic. Danes je na voljo veliko metod – od klasičnega britja do dolgotrajnejših rešitev, kot sta lasersko odstranjevanje dlak in elektroliza. Vsaka metoda ima svoje prednosti, slabosti in prinaša različne učinke, zato je pomembno izbrati tisto, ki najbolj ustreza tipu kože, življenjskemu slogu in pričakovanjem posameznika.

»Pri ženskah je izbira metode odvisna predvsem od anatomskega področja,« ugotavlja Sara Jereb, lastnica kozmetičnega salona Iconic Studio. »Na nogah in pod pazduhami prevladujeta britje in voskanje. Britje je priljubljeno zaradi hitrosti in enostavnosti izvedbe, voskanje pa zagotavlja daljšo gladkost kože. V bikini predelu se najpogosteje uporabljata voskanje (vključno z brazilskim voskanjem) in britje, pri čemer voskanje omogoča bolj temeljito odstranitev dlak. Za obraz (obrvi, nadustna dlaka in lica) so najbolj razširjene metode nitkanje (threading), uporaba pincete in sodobnejše tehnologije, kot sta lasersko odstranjevanje dlak in tehnologija IPL (intense pulsed light; širok spekter svetlobnih impulzov, ki osvetli širše območje, op. a.). Pri odstranjevanju dlak na celotnem telesu postaja laserska metoda vodilna dolgoročna rešitev, saj znatno zmanjša gostoto in hitrost ponovne rasti dlak, s čimer zmanjšuje potrebo po pogostem vzdrževanju.«

Kombinirani pristop

Kot ugotavlja sogovornica, se že v zgodnji pomladi v kozmetičnih salonih začne veliko povpraševanje po odstranjevanju dlačic. »Med najbolj priljubljenimi metodami pred in med poletjem prevladujeta voskanje (klasično in brazilsko) ter sladkorna pasta (sugaring), ki zagotavljata gladkost za več tednov. Veliko žensk se odloča tudi za britje za vsakodnevno vzdrževanje in depilacijske kreme. Vse bolj priljubljena sta lasersko odstranjevanje dlak in IPL, ki ju mnoge začnejo izvajati že spomladi za dolgoročno zmanjšanje rasti dlak in manj vzdrževanja poleti. Pogosto se uporablja kombinirani pristop – takojšnja gladkost z voskom ali sladkorno pasto ter laser za trajnejše rezultate.« Običajno največ pozornosti namenjamo nogam, sledijo bikini predel in pazduhe.

Po odstranjevanju dlak je nujna uporaba zaščitnega faktorja.

Nega kože po tretmaju je ključnega pomena za preprečevanje draženja, rdečice in vraščanja dlačic. FOTO: Ian Hooton/Getty Images
Nega kože po tretmaju je ključnega pomena za preprečevanje draženja, rdečice in vraščanja dlačic. FOTO: Ian Hooton/Getty Images

A odstranjevanje dlačic ni več zgolj del ženske lepotne rutine, tudi vse več moških se odloča za različne metode depilacije in trajnega odstranjevanja dlak, saj želijo doseči bolj urejen videz, izboljšati osebno higieno ali zmanjšati težave z vraščenimi dlačicami. »K temu trendu prispevajo tudi športniki, vplivneži in sodobni lepotni standardi, ki spodbujajo negovan videz ne glede na spol. Danes je odstranjevanje dlak pri moških povsem običajna praksa, ki ni več omejena le na profesionalne športnike ali modele. Najpogosteje se odločajo za odstranjevanje dlačic na hrbtu, prsnem košu, ramenih, pazduhah in intimnem predelu. Med metodami še vedno prevladuje britje zaradi dostopnosti in enostavnosti, vse večjo priljubljenost pa pridobivata voskanje in predvsem lasersko odstranjevanje dlak, ki omogoča dolgoročne rezultate. Laserski tretmaji so še posebno iskani pri moških, ki si želijo zmanjšati poraščenost na večjih predelih telesa ter se izogniti pogostemu britju in draženju kože.«

Laserska metoda občutno zmanjša gostoto in hitrost ponovne rasti dlak.

Ne glede na metodo in spol je pravilna nega kože po tretmaju ključnega pomena za preprečevanje draženja, rdečice in vraščanja dlačic, poudarja Jerebova: »Neposredno po odstranjevanju dlačic je priporočljivo na kožo nanesti pomirjujoč in vlažilni izdelek, kot je aloe vera, pantenol ali krema za občutljivo kožo brez dišav. Prvih 24–48 ur se je priporočljivo izogibati vročim kopelim, savni, bazenom, intenzivni telesni aktivnosti ter tesnim oblačilom. Redna hidracija in nežen piling enkrat do dvakrat tedensko pomagata preprečevati vraščanje dlačic. Po laserskem odstranjevanju dlak ali drugih postopkih, ki povečajo občutljivost kože, je nujna uporaba zaščitnega faktorja SPF 30 ali več ter izogibanje neposrednemu soncu. Če se pojavijo močna rdečica, oteklina, izpuščaji ali drugi neobičajni odzivi kože, je priporočljivo obiskati dermatologa ali strokovnjaka, ki je tretma izvedel.« 

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