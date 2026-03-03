  • Delo d.o.o.
DAROVI NARAVE

Od koprive do čemaža: najbolj zdrave divje rastline

Samonikle, ali če hočete, divje rastline so naši predniki stoletja uporabljali za zdravljenje, prehrano in nego.
M. Fl.
 3. 3. 2026 | 15:00
6:21
A+A-

Od zgodnjih spomladanskih listov do jesenskih plodov vse to raste povsod okoli nas, a pogosto ostane spregledano. Ko hodimo po gozdnih poteh, travnikih ali ob robovih cest, se redko zavedamo, da stopamo po naravni lekarni. Slovenija je prava zakladnica samoniklih zdravilnih in užitnih rastlin, njihova uporaba pa se vrača v ospredje, saj pomeni vračanje k naravi, sezonski prehrani ter skrbi za zdravje brez umetnih dodatkov in embalaže. Z ustreznim znanjem in previdnostjo jih lahko uporabljamo za čaje, sirupe, mazila, tinkture, solate, juhe, omake in naravno kozmetiko, to so le nekatere od njih:

Kopriva

Kopriva je prava naravna superhrana. Mladi listi so bogati z železom, vitaminoma C in K, vsebujejo antioksidante ter beljakovine. Tradicionalno se uporablja za krepitev telesa in izboljšanje krvi. Odlična je v juhah, enolončnicah, pirejih ali smutijih. Posušene liste dodajamo čajnim mešanicam, iz nje lahko pripravimo tudi naravno gnojilo. Podpira prebavo, delovanje jeter in spodbuja prekrvavitev. Redno uživanje skozi vse leto pomaga ohranjati vitalnost.

Regrat

Regrat je izjemno koristna rastlina. Listi spodbujajo delovanje jeter in ledvic ter so odlični v spomladanskih solatah. Korenino lahko popražimo kot nadomestek kave, cvetovi so primerni za sirup ali regratov namaz. Vsebuje antioksidante in minerale, ki krepijo odpornost ter zagotavljajo dobro prebavo.

Trpotec

Trpotec je naravni blažilec vnetij. Sveži listi pomagajo pri manjših ranah in pikih žuželk, čaj pa lajša kašelj ter težave z dihali. Deluje antibakterijsko in protivnetno ter podpira odpornost.

Divja robida

Plodovi divje robide so bogati z vitaminom C in antioksidanti, ki krepijo odpornost. Listi so primerni za čaj, ki pomirja grlo in prebavo. Jagode zagotavljajo boljše delovanje imunskega, listi pa prebavnega sistema.

Šentjanževka

Šentjanževka se uporablja pri blagi potrtosti, nemiru in nespečnosti. Olje je znano po blagodejnem učinku na kožo, rane in manjše opekline. Pri uživanju je na mestu previdnost, saj lahko vpliva na delovanje nekaterih zdravil.

Melisa

Melisa ima prijeten vonj po limoni in pomirjujoč učinek. Pomaga pri nespečnosti, napetosti in prebavnih težavah. Čaj iz melise izboljšuje kakovost spanja ter sprošča po napornem dnevu.

Hrastovo lubje

Hrastovo lubje vsebuje čreslovine z močnim adstringentnim učinkom. Uporablja se pri kožnih vnetjih, prekomernem potenju ter za nego razdražene kože.

Čemaž

Ima značilen okus po česnu. Podpira delovanje jeter, prebavo ter pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka in maščob v krvi. Uporabljamo ga v juhah, namazih in solatah. Pri nabiranju moramo biti zelo previdni, da ga ne zamenjamo s strupenimi rastlinami.

Preslica

Preslica je bogata s silicijem, ki krepi kosti, lase in nohte. Deluje diuretično in podpira zdravje sečil ter vezivnega tkiva.

Ognjič

S svojimi oranžnimi cvetovi pomaga pri negi kože, ranah in vnetjih. Pogosto se uporablja v mazilih, tinkturah in čajih.

Rdeča detelja

Rdeča detelja vsebuje rastlinske estrogene, ki lahko ublažijo težave menopavze in predmenstrualnega obdobja. Podpira limfni sistem in kožo.

Žajbelj

Pomaga pri bolečem grlu, prebavnih težavah in je cenjena začimba. Čaj ali grgranje blaži vnetja ter deluje antiseptično.

Bezeg

Bezeg je priljubljen za pripravo sirupov in čajev. Kuhane jagode so primerne za marmelade ali sokove. Krepi odpornost ter pomaga pri prehladih.

Skozi vse leto

Narava sledi svojemu ritmu in vsako obdobje ponuja druge darove:

  • Zgodnja pomlad: kopriva, regrat, čemaž, mladi trpotec
  • Pomlad: bezeg, melisa, rdeča detelja, preslica
  • Zgodnje poletje: ognjič, žajbelj, trpotec, regratovi cvetovi
  • Poletje: šentjanževka, meta, timijan, sivka, divja robida
  • Pozno poletje: bezeg, ognjič, kopriva, preslica
  • Jesen: hrastovo lubje, melisa, žajbelj, šipek
  • Pozna jesen: cikorija, regratova korenina, lešniki, kostanj, orehi

Vsaka za drugačne težave

  • Za odpornost: bezeg, divja robida, šipek, žajbelj, ognjič
  • Za prebavo in razstrupljanje: regrat, kopriva, melisa, čemaž, cikorija
  • Za kožo in rane: šentjanževka, ognjič, trpotec, hrastovo lubje
  • Za živčni sistem in hormone: melisa, šentjanževka, rdeča detelja, sivka
  • Za kosti in sečila: preslica, kopriva, regrat

V kulinariki

Ni treba posegati po dragih uvoženih in opevanih superživilih. Kopriva, regrat, čemaž in drugi rastejo okoli nas. Iz njih lahko pripravimo juhe, namaze, solate, sirupe, marmelade ali fermentirane pripravke. Samonikle rastline vse pogosteje najdemo tudi na krožnikih sodobne kulinarike, saj omogočajo lokalno, sezonsko in naravno prehrano. Narava nam ponuja bogastvo zdravja, le prepoznati ga moramo.

