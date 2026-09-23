Od prve do zadnje menstruacije

Menstruacija je normalen fiziološki pojav in del življenja večine žensk od pubertete do menopavze. Skozi leta se njen ritem in spremljajoči simptomi spreminjajo. Pomembno je poznati svoj običajni cikel in biti pozoren na večja odstopanja – ne zato ker bi bila menstruacija sama po sebi težava, temveč ker je sprememba včasih znak bolezni.

Ko 12- ali 13-letna deklica prvič opazi kri na spodnjem perilu, se začne novo obdobje odraščanja. Na začetku je cikel pogosto nepredvidljiv, saj se hormonski sistem še razvija in ovulacije niso vedno redne. Krvavitev zato prihaja v različnih presledkih, tudi njena jakost se lahko iz meseca v mesec razlikuje. Sčasoma se ritem pri večini uredi.

Obilne krvavitve lahko povzročijo slabokrvnost.

Pogosta težava mladih deklet so menstrualni krči. Nastanejo zaradi krčenja maternice, pri čemer imajo pomembno vlogo hormoni prostaglandini. Blagi krči so del menstrualnega dogajanja, močnejša bolečina pa lahko povzroči tudi slabost, glavobol ali bolečine v križu. Pomagajo topel termofor ali grelna blazinica na trebuhu, počitek, dovolj tekočine in nežno gibanje. Tudi zdravila proti bolečinam so možnost, vendar jih je treba uporabljati skladno z navodili in glede na starost ter morebitne zdravstvene omejitve. Menstruacija je del odraščanja, vendar to ne pomeni, da je treba močne bolečine preprosto prenašati. Če zaradi njih dekle izostaja od pouka, ne more telovaditi ali opravljati običajnih dejavnosti, je čas za pogovor z zdravnikom. Vzrok je lahko tudi endometrioza, ki se lahko začne že v mladosti.

Spremljanje cikla

Dekle je medtem odraslo in morda tudi rodilo. Pred menstruacijo se lahko pojavijo napihnjenost, občutljive dojke, glavobol, utrujenost ali spremembe razpoloženja. Pri večini so znaki predmenstrualnega sindroma (PMS) obvladljivi, pri nekaterih pa močno vplivajo na vsakdanje življenje. Pri menstrualnih krčih so učinkovita predvsem protivnetna zdravila iz skupine nesteroidnih antirevmatikov, kot sta ibuprofen in naproksen. Najbolje jih je vzeti ob prvih znakih bolečine, pri predvidljivem ciklu pa lahko tudi tik pred pričakovano menstruacijo. Pomaga lahko tudi paracetamol, vendar je pri menstrualnih krčih praviloma manj učinkovit. Zdravila je treba uporabljati skladno z navodili, saj niso primerna za vsakogar.

Kdaj k zdravniku Ne glede na starost je pregled smiseln, če bolečina ovira vsakdanje življenje, če so menstruacije zelo obilne ali dolgotrajne, če se cikel nenadoma izrazito spremeni ali se pojavijo krvavitve med menstruacijami. Po menopavzi je treba preveriti vsako krvavitev.

Tudi količina krvi se med ženskami razlikuje. Če so menstruacije nenadoma veliko močnejše, trajajo nenavadno dolgo ali se pojavljajo krvavitve med njimi, je treba poiskati vzrok. Med možnimi razlogi so endometrioza, miomi, adenomioza in hormonske motnje. Obilne krvavitve lahko povzročijo tudi pomanjkanje železa in slabokrvnost. Na počutje vplivajo tudi gibanje, dovolj spanja, uravnotežena prehrana, zadosten vnos tekočine in obvladovanje stresa. Te navade ne odpravijo vseh težav, lahko pa pomagajo pri njihovem blaženju. Koristno je spremljati tudi cikel – zapisati začetek in trajanje menstruacije, jakost krvavitve, bolečine ter druge simptome. Tako lažje opazimo spremembe, zapis pa je lahko koristen tudi pri zdravniku.

Pred menopavzo

Po desetletjih precej predvidljivega cikla se v štiridesetih začne novo obdobje. Menstruacija pride prej ali zamuja, krvavitev je enkrat močnejša, drugič šibkejša. Pridružijo se lahko vročinski oblivi, nočno potenje, slabši spanec in nihanje razpoloženja. Govorimo o perimenopavzi, obdobju hormonskih sprememb pred menopavzo. Ovulacije postajajo manj redne, zato se spreminja tudi ritem menstruacij. Menopavza nastopi, ko menstruacije 12 mesecev ni več.

Tudi v tem obdobju zelo močnih ali nenavadnih krvavitev ne gre avtomatično pripisati hormonskim spremembam. Treba jih je preveriti, prav tako vsako krvavitev po menopavzi.

Koristno je voditi evidenco. FOTO: Peakstock/Getty Images

Gibanje na svežem zraku blagodejno vpliva na počutje med menstruacijo. FOTO: Ekaterina Budinovskaya/Getty Images