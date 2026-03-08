Od spanja do presnove: kako hormoni vplivajo na delovanje našega telesa

Hormoni usmerjajo skoraj vse procese v našem telesu – od spanja in razpoloženja do presnove, plodnosti in telesne teže. Gre za kemične prenašalce sporočil, ki nastajajo v žlezah z notranjim izločanjem, kot so ščitnica, nadledvični žlezi, trebušna slinavka, jajčniki in moda.

Delovanje hormonov danes dobro poznamo, to znanje pa uporablja tudi farmacija. Že desetletja so na voljo kontracepcijske tablete, ki delujejo na hormonski sistem: preprečujejo ovulacijo in s tem nosečnost, uredijo menstrualni ciklus, zmanjšajo bolečine med menstruacijo ter omilijo močne krvavitve. Dolgotrajna uporaba kombiniranih tablet dokazano zmanjšuje tveganje za raka jajčnikov in raka maternične sluznice.

Na hormonski sistem delujejo tudi nekatera sodobna zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti, ki vsebujejo semaglutid. Ta učinkovina je analog hormona GLP-1 (glukagonu podobnega peptida 1). S posnemanjem njegovega delovanja spodbuja izločanje inzulina, upočasni praznjenje želodca in vpliva na center za apetit v možganih, zaradi česar se zmanjša občutek lakote. Ker hormoni močno vplivajo na celoten organizem, je pomembno, da njihovo delovanje ostaja uravnoteženo.

Normalno delovanje telesa

Hormonsko ravnovesje pomeni, da so ravni posameznih hormonov v mejah, ki omogočajo normalno delovanje telesa. Že manjša odstopanja lahko vplivajo na počutje. Med pogostimi znaki neravnovesja so utrujenost, nenadne spremembe telesne teže, motnje spanja, izpadanje las, suha koža, neredne menstruacije, zmanjšan libido ter nihanje razpoloženja. Molekularna biologinja in doktorica naravne ter integrativne medicine dr. Tina Prodnik hormonsko ravnovesje izpostavlja kot enega ključnih dejavnikov splošnega zdravja in vitalnosti. Poudarja, da pri obravnavi hormonskega ravnovesja ni dovolj osredotočanje le na posamezne laboratorijske vrednosti, temveč je potrebno celostno razumevanje telesa kot sistema, ki vključuje prehrano, gibanje, spanje, obvladovanje stresa in presnovo. Poseben pomen pripisuje ustrezni prehrani.

Dovolj spanja je ključno za ohranjanje hormonskega ravnovesja. FOTO: Maria Levkina/Getty Images

Na hormonsko ravnovesje vplivajo življenjski slog, prehrana, telesna dejavnost, stres in kakovost spanja, izpostavljajo. Kronični stres povečuje izločanje kortizola, kar lahko poruši delovanje drugih hormonskih osi v telesu. Pomanjkanje spanja vpliva na hormone lakote in sitosti ter na presnovo. Redna telesna aktivnost, uravnotežena prehrana in zadosten počitek so zato pomembni podporni ukrepi.

Najpogostejše motnje

Ena najpogostejših hormonskih motenj je nepravilno delovanje ščitnice. Pri hipotirozi ščitnica proizvaja premalo hormonov, kar lahko povzroča utrujenost, občutek mraza, zaprtje in pridobivanje telesne teže. Pri hipertirozi pa je hormonov preveč, kar se kaže s hujšanjem, nemirom, potenjem in pospešenim srčnim utripom. Obe stanji sta ob pravočasni diagnozi dobro obvladljivi z ustreznim zdravljenjem.

Delovanje hormonov danes dobro poznamo, to znanje pa uporablja tudi farmacija. FOTO: Nensuria/Getty Images

Upad estrogena v menopavzi lahko povzroča vročinske oblive, motnje spanja in spremembe razpoloženja. Pri moških se s staranjem postopno znižuje raven testosterona, kar lahko vpliva na energijo, mišično maso in spolno funkcijo. Pomembno vlogo ima tudi inzulin, hormon trebušne slinavke, ki uravnava raven krvnega sladkorja. Dolgotrajna inzulinska odpornost lahko vodi v razvoj sladkorne bolezni tipa 2, ene najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa.