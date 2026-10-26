Od sprehoda do križank: majhni koraki za kakovostno življenje

S staranjem se neizogibno zmanjšujejo mišična moč, gibljivost in ravnotežje, spreminjajo se tudi nekatere miselne sposobnosti. Čeprav teh procesov ne moremo povsem ustaviti, lahko z zdravimi navadami pomagamo ohranjati telesno in miselno zmogljivost. Pri tem najprej pomislimo na koristi načrtovane vadbe, vendar lahko veliko storimo tudi zunaj nje. Pomembno je, da ostajamo dejavni po svojih močeh, pri izbiri dejavnosti pa imejmo pred očmi štiri stebre aktivnega staranja: vsakodnevno gibanje, miselno dejavnost, družabne stike in ohranjanje samostojnosti. Namesto dolgotrajnega sedenja izberemo sprehod, opravimo kaj po hiši, preberimo knjigo ali pokličimo prijatelja.

Izzivi za možgane

Za gibanje ne potrebujemo vedno športnih oblačil in posebnega programa. Če nam zdravje dopušča, se lahko do trgovine, pošte ali knjižnice odpravimo peš. Tudi sprehod po soseski šteje. Kuhanje, pospravljanje in sesanje nas spodbujajo k vstajanju in gibanju, delo na vrtu pa poleg telesne dejavnosti prinaša stik z naravo in zadovoljstvo ob opravljenem delu. Podobno velja za skrb za domače živali, zlasti če imamo psa, ki ga redno sprehajamo.

Igra z vnuki, skupni sprehodi in pomoč družinskim članom združujejo gibanje z druženjem. Če je to za nas varno, namesto dvigala uporabimo stopnice. Takšne dejavnosti pomagajo zmanjševati čas, ki ga preživimo sede, vendar ne nadomestijo v celoti načrtovane vadbe. Svetovna zdravstvena organizacija starejšim priporoča tudi vaje za krepitev mišic ter dejavnosti za izboljšanje ravnotežja, ki pomagajo ohranjati telesno zmogljivost in zmanjšujejo tveganje za padce.

Štirje stebri aktivnega staranja so vsakodnevno gibanje, miselna dejavnost, družabni stiki in ohranjanje samostojnosti.

Tudi možgani potrebujejo izzive. Branje knjig in časopisov, reševanje križank in sudokuja, igranje kart ali šaha ter ustvarjalne dejavnosti, kot so pletenje, šivanje in risanje, spodbujajo različne miselne spretnosti. Koristno je tudi, da se lotimo česa novega: naučimo se pripraviti neznano jed, osvojimo novo ročno spretnost ali se naučimo uporabljati digitalna orodja. Zanimiv izziv je lahko učenje tujega jezika. Nobena od teh dejavnosti sama po sebi ne preprečuje demence, vendar lahko miselna dejavnost pomaga ohranjati kognitivno prožnost in nas spodbuja k radovednosti.

Vsaka stopnica pomeni korak k samostojnosti na stara leta. FOTO: Richard Drury/Getty Images

Ne zanemarimo odnosov

Za dobro počutje in kakovost življenja je pomembno, da ostajamo povezani z drugimi. Upokojitev, slabša gibljivost ali izguba bližnjih lahko zožijo krog ljudi, zato je dobro negovati stike s prijatelji, sorodniki in sosedi. Skupna kava, pogovor ali sprehod so preproste priložnosti za druženje.

Pomembno je, da tudi v starosti ostajamo radovedni.

Nove stike lahko prinese tudi vključevanje v lokalno skupnost. Sodelovanje v društvih, pevskem zboru, kulturnih skupinah ali pri krajevnih dogodkih ponuja skupne cilje in občutek pripadnosti. Nekateri se odločijo za prostovoljstvo, drugi svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše generacije. Takšne dejavnosti lahko krepijo občutek, da smo še vedno dejaven in koristen del skupnosti.

Pri vseh teh dejavnostih ni treba pretiravati. Aktivno staranje ne pomeni, da moramo biti ves čas zaposleni. Dejavnosti prilagodimo svojim zmožnostim in zdravstvenemu stanju; tudi krajši sprehodi, lažja opravila ali druženje štejejo. Pomembno je najti ravnotežje med dejavnostjo in počitkom ter čim dlje ohranjati navade, odnose in spretnosti, ki nam omogočajo samostojno in kakovostno življenje.