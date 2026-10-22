Od srca do možganov: z redno vadbo krepimo zdravje danes in delamo zalogo za samostojna zrela leta

Telesna dejavnost ni pomembna le za dobro kondicijo in vzdrževanje želene telesne mase. Vpliva na delovanje srca in ožilja, uravnavanje krvnega sladkorja, mišično moč ter zdravje kosti in sklepov, povezana je tudi z boljšim razpoloženjem, spanjem in kognitivnimi sposobnostmi. Vadba sicer ni čudežno zdravilo, ki bi nas obvarovalo pred vsemi boleznimi, lahko pa pomembno prispeva k ohranjanju zdravja in zmanjševanju tveganja zanje.

Hitra hoja, tek, kolesarjenje in plavanje krepijo predvsem srčno-žilno in dihalno zmogljivost. Redna aerobna vadba ugodno vpliva na krvni tlak in vrednosti krvnih maščob. Pomembna je za presnovo: mišice med dejavnostjo porabljajo energijo, gibanje pa izboljšuje njihovo občutljivost za inzulin in pomaga uravnavati krvni sladkor. Tako zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 in koristi tudi ljudem, ki jo že imajo. Za izboljšanje presnovnega zdravja se pri tem ni treba nujno znebiti odvečnih kilogramov.

Izberimo svoj najljubši šport. FOTO: Gbh0077/Getty Images

Vaje za moč so z leti vse bolj pomembne. FOTO: Maskot/Getty Images

Aerobna vadba pa ne more nadomestiti vsega. Za ohranjanje mišične moči potrebujemo tudi vaje z lastno telesno težo, elastikami ali utežmi. Pomagajo ohranjati mišično maso in samostojnost, primerne obremenitve so pomembne tudi za zdravje kosti. Ustrezno prilagojeno gibanje podpira funkcionalnost sklepov, zato popolno mirovanje pri njihovih težavah praviloma ni najboljša rešitev.

Bistveno je, da ne razvijamo le ene telesne sposobnosti, temveč skrbimo za vzdržljivost, moč in ravnotežje.

Dobra kondicija in močne mišice še ne pomenijo, da smo poskrbeli za vse. Če se težko sklonimo, da bi si zavezali čevlje, ali pri obuvanju nogavic lovimo ravnotežje, nam lahko koristijo vaje za gibljivost, koordinacijo in stabilnost. Zlasti v zrelejših letih pomagajo ohranjati zanesljivost gibanja in zmanjševati tveganje za padce. Ravnotežje lahko urimo tudi s plesom, tai čijem in nekaterimi oblikami joge. Telesna dejavnost ni pomembna le za telo; lahko izboljša razpoloženje, ublaži občutke tesnobe in prispeva h kakovostnejšemu spanju, povezana pa je tudi z boljšim ohranjanjem kognitivnih sposobnosti v starosti.

Sestavimo tedenski načrt

Svetovna zdravstvena organizacija odraslim priporoča od 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti na teden ali od 75 do 150 minut intenzivne dejavnosti oziroma ustrezno kombinacijo obeh. Vsaj dva dni na teden izvajajmo tudi vaje za krepitev vseh večjih mišičnih skupin. Starejšim se priporočajo še vaje za ravnotežje in funkcionalno moč vsaj tri dni na teden.

V praksi to pomeni hitro hojo, kolesarjenje ali plavanje večino dni v tednu, dvakrat na teden pa vadbo za moč. Vaje za ravnotežje in gibljivost lahko dodamo v krajših sklopih. Pomembno je, da ne sedimo predolgo neprekinjeno: kratki sprehodi, hoja po stopnicah in redno vstajanje med delom dopolnjujejo načrtovano vadbo.

Tudi sproščen počitek je del celovite, zdravju koristne vadbe. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Pri telesni aktivnosti seveda ni treba pretiravati. Prevelike obremenitve, enostranska vadba in premalo počitka lahko povečajo tveganje za poškodbe in preobremenitev. Dolgoročno je učinkovitejša uravnotežena vadba, prilagojena posameznikovim zmožnostim, kot čim večji napor. Kdor se doslej ni veliko gibal, naj začne postopoma. Tudi če sprva ne doseže priporočenega obsega, je vsako povečanje dejavnosti dobrodošlo. Najprimernejša vadba je tista, ki jo lahko vključimo v vsakdan in pri njej vztrajamo. Kdo bo najraje hodil, drugi kolesaril ali plaval, tretji bo vadbo za moč dopolnil s plesom.