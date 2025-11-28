  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZIMSKI POHODI

Od zajtrka do večerje: celodnevni prehranski načrt za zimski pohod do 1300 metrov

Pravilno načrtovana prehrana ni ovira, temveč pomoč; starejši pohodnik, ki telesu ponudi pravo gorivo, lahko kljub letom uživa v dolgih poteh, varno premaguje strmine in ostane poln energije.
Veselje na prehranjevalni pogon FOTO: Ivanko Brnjakovic/Getty Images
Veselje na prehranjevalni pogon FOTO: Ivanko Brnjakovic/Getty Images
M. C.
 28. 11. 2025 | 18:10
3:42
A+A-

To je prehranski vodnik za starejšega pohodnika, ki pozimi uživa v hribih. Govorimo o sredogorju, tam nekje do 1000, 1300 metrov nad morjem, da ne bo pomote in siljenja v nevarnost. Pohodništvo je za mnoge najlepši način ohranjanja zdravja in stika z naravo, vendar je za varno in prijetno hojo potrebno več kot le dobra telesna pripravljenost. Prehrana je pogosto zapostavljena, čeprav prav pravilni obroki odločajo o tem, koliko energije, moči in zbranosti bo telo imelo na poti v hrib. Z leti se v telesu pojavijo spremembe: upada mišična masa, okrevanje je počasnejše, zaznavanje žeje slabše, prebavila občutljivejša. Zato starejši pohodnik potrebuje prehrano, ki zagotavlja dovolj energije, predvsem pa dovolj kakovostnih beljakovin. Te so nujne za mišice, ki pri hoji po strmih terenih igrajo ključno vlogo.

Pogosta napaka je, da je skupni energijski vnos prenizek. Telo, ki dela v klanec, potrebuje gorivo, in to enakomerno čez dan. Zajtrk naj bo polnovreden: vključuje naj ogljikove hidrate, a tudi vir beljakovin, kot so jajca, manj mastni siri, skuta ali mlečni izdelki. Ti prispevajo tudi kalcij, ki je pri starejših pogosto premalo zastopan.

Za večurni pohod po hribih strokovnjaki priporočajo lahko, hranljivo in energijsko bogato hrano, ki ne obremeni prebave.

V nahrbtniku

Za večurni pohod po hribih strokovnjaki priporočajo lahko, hranljivo in energijsko bogato hrano, ki ne obremeni prebave. V nahrbtniku naj bodo oreščki, suho sadje ali energijske ploščice. Odlična izbira so tudi polnozrnati sendviči s puranom ali sirom, saj združujejo ogljikove hidrate in beljakovine. Za dodatno svežino in hidracijo lahko vzamemo jabolko ali banano, ki poleg vitaminov vsebujeta tudi naravne sladkorje. Pomembno je, da hrana ne zavzema preveč prostora in da je odporna proti temperaturnim spremembam. Med vzponom je priporočljivo zaužiti od 30 do 45 gramov ogljikovih hidratov na uro. Ob hrani je nujno redno pitje, vsaj vsakih 15 do 20 minut par požirkov energijske pijače ali vode. Dehidracija pri starejših nastopi hitreje in močno zmanjša zmogljivost ter poveča tveganje za padec.

Na vrhu vzpona ali med daljšo pavzo naj bo malica kombinacija ogljikovih hidratov in beljakovin. Kruh s pršutom je dober začetek, še boljša izbira pa je dodatek manj mastnega sira ali proteinsko bogat prigrizek. Tako telo dobi aminokisline, ki so ključne za ohranjanje moči. Največja napaka mnogih pohodnikov je skromen obrok po turi. V eni uri po končanem naporu naj telo prejme beljakovine in ogljikove hidrate: kos mesa, ribe, stročnice, testenine ali riž. Obrok naj bo hranilen, saj se mišična regeneracija s starostjo močno upočasni. Zato je treba mišicam pomagati s hrano, bogato z aminokislinami.

Tudi popoldanska malica naj ne bo le sadež, vedno naj vsebuje tudi vir beljakovin, na primer skuto ali jogurt. Večerja po naporu naj bo lahka, a hranljiva. Pred spanjem lahko koristi kozarec posnetega mleka ali jogurta, saj izboljša nočno obnovo mišic.

Več iz teme

pohodnikipohodništvoizletšportna prehranabeljakovineprehranazdrava hranazdravjeogljikovi hidratiprehrana športnikaproteinišport
ZADNJE NOVICE
19:15
Novice  |  Slovenija
UGRABITEV ALI IZHOD V SILI?

Razkrivamo šokantno vsebino pisem, ki naj bi jih v Slovenijo poslali pogrešani Melisa in Julija

Julija naj bi travme doživljala, ker naj bi jo oče silil igrati nasilne računalniške igrice in gledati nasilne videe, zaradi katerih ima deklica še dandanes psihične težave.
28. 11. 2025 | 19:15
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kdo potrebuje največ svobode

Kateri astrološki znaki najbolj cenijo svojo neodvisnost.
28. 11. 2025 | 19:00
18:25
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: to morate do četrtka dokončno zaključiti in opustiti (Suzy)

Najbolj aktiven planet tedna bo Venera, tako nikakor ne zanemarite prijetnejših plati življenja.
28. 11. 2025 | 18:25
18:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Pri Čepovanu strmoglavilo manjše letalo, poročajo o smrti

Razbitine letala so našli nedavno, zato več informacij še ni znanih.
28. 11. 2025 | 18:15
18:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZIMSKI POHODI

Od zajtrka do večerje: celodnevni prehranski načrt za zimski pohod do 1300 metrov

Pravilno načrtovana prehrana ni ovira, temveč pomoč; starejši pohodnik, ki telesu ponudi pravo gorivo, lahko kljub letom uživa v dolgih poteh, varno premaguje strmine in ostane poln energije.
28. 11. 2025 | 18:10
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STARŠI V STRAHU

Starši v paniki: vzgojiteljica v priporu, preiskovalci preverjajo domnevno sporne fotografije

Grozljivka na vzhodu Hrvaške: aretirali vzgojiteljico iz vrtca, sumijo jo širjenja posnetkov otroške pornografije.
28. 11. 2025 | 18:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Morate nujno poslati paket? Uporabite to priročno in enostavno rešitev

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Na trgu je likalnik, ki lika praktično namesto vas

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Morate nujno poslati paket? Uporabite to priročno in enostavno rešitev

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Na trgu je likalnik, ki lika praktično namesto vas

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kaj vse razkrivajo skrivnostne podobe?

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Najugodnejši davčni mehanizem v Sloveniji

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Klinika, ki se loti tudi primerov, ki se drugod zdijo nerešljivi

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIKI

L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
26. 11. 2025 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Veščine, ki ločijo zmagovalce od povprečja

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Samo danes: najboljši računalniški programi na voljo za drobiž!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Glavni razlogi, zakaj Slovenci letos množično izbirajo WellCard

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Optimizirajte svoje davčne obremenitve

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Prihaja material za naslednje desetletje

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SEMPL

Scenaristka, ki dela tudi »oskarje«, na našem odru

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki