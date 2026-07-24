Oddih na obali ni le balzam za dušo, ampak tudi naravno zdravilo za kožo in dihala

Valovanje v zrak sprošča drobne kapljice slane vode oziroma morske aerosole. Vlažen zrak prijetno navlaži sluznico nosu in žrela, morsko okolje pa skupaj z gibanjem, plavanjem in počitkom pripomore k občutku bolj odprtih dihalnih poti. Ni naključje, da se v medicini uporabljajo fiziološke in hipertonične raztopine. Te vlažijo sluznico, vplivajo na gostoto sluzi in lahko pri nekaterih boleznih olajšajo njeno odstranjevanje. Medicinska inhalacija je sicer natančno odmerjena in je ne moremo povsem enačiti z vdihavanjem morskega zraka, a temelji na podobnem blagodejnem delovanju soli in vlage na sluznico.

Morsko okolje je zato lahko dragocena podpora ljudem, ki jih pogosto mučijo zamašen nos, izsušena sluznica ali gosta sluz. Številni bolniki s kroničnimi težavami dihal poročajo, da se ob morju počutijo bolje in lažje dihajo. K temu ne prispeva le morski aerosol, temveč celoten oddih: več časa na prostem, gibanje, globlje dihanje, sprostitev in odmik od vsakodnevnih obremenitev.

Ne le morje, koristijo tudi več časa na prostem, gibanje, globlje dihanje, sprostitev in odmik od vsakodnevnih obremenitev. FOTO: Catherine Delahaye/Getty Images

Sestavine morskih aerosolov aktivirajo receptorje in poti, povezane s prirojenim imunskim odzivom.

Znanstvenike vse bolj zanimajo tudi biološko aktivne snovi v morskem zraku. Raziskava iz leta 2024 je pokazala, da lahko sestavine morskih aerosolov v človeških celicah aktivirajo receptorje in poti, povezane s prirojenim imunskim odzivom. Raziskovalci so leta 2025 pri človeških bronhialnih celicah zaznali tudi spremembe v procesih, povezanih z odzivanjem celic, vnetjem in presnovo. Rezultati odpirajo zanimiva vprašanja o tem, zakaj ima morsko okolje na ljudi pogosto tako poživljajoč učinek.

Mehka in gladka

Še bolj očiten je lahko vpliv morja na kožo. Morska voda vsebuje magnezij, kalcij, kalij in druge minerale, stik z vodo pa pomaga zmehčati in odstraniti odmrle celice s površine kože. Po kopanju je zato koža pogosto bolj gladka, pri mastni koži pa lahko sol začasno zmanjša občutek mastnosti. Morje lahko posebno blagodejno vpliva na kožo z luskavico in atopijskim dermatitisom. Sistematični pregled raziskav o hidroterapiji, zdraviliškem kopanju in balneoterapiji je pokazal možne koristi pri obeh kroničnih vnetnih boleznih. Pri delu bolnikov se zmanjšajo rdečina, luščenje, srbenje in izraženost kožnih sprememb. Morsko oziroma zdraviliško okolje se zato že dolgo uporablja kot dopolnilo običajnemu dermatološkemu zdravljenju.

Zmerno kopanje in sončenje blažita nekatere težave s kožo. FOTO: Alistair Berg/Getty Images

Pri luskavici ugodno deluje tudi premišljena kombinacija slane vode in sončne svetlobe. Sol pomaga odstranjevati luske, zaradi česar sončna svetloba lažje doseže prizadeto kožo. Ultravijolični žarki lahko zmanjšujejo pretirano hitro razmnoževanje kožnih celic in umirjajo vnetne procese. Prav na podobnem načelu temelji nadzorovana balneofototerapija, ki združuje kopanje v slani vodi in zdravljenje z žarki UVB. Da bi koža ohranila blagodejne učinke kopanja, je po prihodu s plaže priporočljivo spiranje s pitno vodo. Tako odstranimo odvečno sol in nečistoče, pri suhi koži pa nato uporabimo negovalno kremo. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje kopanje na urejenih kopalnih območjih, kjer pristojne službe spremljajo kakovost vode.