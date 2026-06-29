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Odpoved jeter zaradi prehranskih dopolnil: previsoki odmerki lahko povzročijo hude in trajne posledice na zdravju

Vse pogostejša uporaba dodatnih vitaminov, mineralov in rastlinskih pripravkov.
Prehranska dopolnila so postala del vsakdana številnih Slovencev, vendar njihova uporaba ni vedno upravičena. FOTO: D3sign/Getty Images
Prehranska dopolnila so postala del vsakdana številnih Slovencev, vendar njihova uporaba ni vedno upravičena. FOTO: D3sign/Getty Images
Pija Kapitanovič
 29. 6. 2026 | 06:10
4:51
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Slovenci vse pogosteje posegajo po vitaminih, mineralih, probiotikih in rastlinskih pripravkih. Čeprav so nekatera prehranska dopolnila koristna in v določenih primerih priporočljiva, se po svetu in tudi pri nas pojavljajo resni neželeni učinki. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v Sloveniji že obravnavali akutne okvare jeter in ledvic zaradi neustreznega jemanja prehranskih dopolnil.

Postala so del vsakdana številnih Slovencev, vendar njihova uporaba ni vedno upravičena. V Sloveniji že deset let deluje sistem spremljanja neželenih učinkov živil in prehranskih dopolnil – nutrivigilanca. Kot pojasnjujeta doc. dr. Tanja Carli in doc. dr. Urška Blaznik z NIJZ, najpogosteje poročajo o prebavnih težavah, spremembah na koži ter okvarah jeter. Med resnejšimi primeri so bile akutna odpoved jeter, akutna okvara ledvic in anafilaktične reakcije. Letos sta bila že prijavljena primera akutne okvare jeter in hude alergijske reakcije. Po raziskavah iz ZDA je približno petina poškodb jeter povezana z zeliščnimi in prehranskimi dopolnili.

Večina zdravih odraslih ob pestri in uravnoteženi prehrani prehranskih dopolnil ne potrebuje.

Po njunih besedah so prijavljeni primeri le vrh ledene gore, saj je poročanje prostovoljno. Posebno so tvegani izdelki z rastlinskimi izvlečki, ki jih potrošniki pogosto zmotno dojemajo kot povsem varne. Učinki dolgotrajnega uživanja številnih rastlinskih pripravkov namreč niso dovolj raziskani. Nekatere težave, denimo povišane jetrne encime, odkrijejo šele na preventivnih pregledih.

Dodaten problem je sočasno jemanje več različnih dopolnil. Posameznik lahko isto učinkovino prejema iz več izdelkov hkrati, ne da bi se tega zavedal. To potrjujejo tudi preliminarni izsledki raziskave NutriSom Inštituta za nutricionistiko. »Znaten delež prebivalcev uporablja več različnih izdelkov hkrati, pri čemer obstaja resno tveganje nehotenega podvajanja istih učinkovin,« opozarja prof. dr. Igor Pravst. Dodaja, da je znanje uporabnikov o prehranskih dopolnilih razmeroma nizko, uporabo pa pogosto bolj kot dejstva določajo prepričanja.

Uporaba več izdelkov hkrati povečuje tveganje nehotenega podvajanja istih učinkovin, opozarja Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. FOTO: D3sign/Getty Images
Uporaba več izdelkov hkrati povečuje tveganje nehotenega podvajanja istih učinkovin, opozarja Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. FOTO: D3sign/Getty Images

Čeprav se vitamini zdijo neškodljivi, lahko previsoki odmerki povzročijo resne zdravstvene težave. Na NIJZ opozarjajo, da je tveganje večje pri multivitaminsko-mineralnih pripravkih, saj lahko več izdelkov vsebuje enake vitamine in minerale. Posebna previdnost je potrebna pri vitaminih A, D, E in K, ki se kopičijo v telesu. Preveliki odmerki vitamina A lahko povzročijo poškodbe jeter, glavobole, motnje vida in težave z živčevjem.

Tudi vodotopni vitamini niso povsem brez tveganj. Dolgotrajno jemanje visokih odmerkov vitamina B6 je povezano z okvarami perifernih živcev, zelo visoki odmerki vitamina B3 pa lahko povzročijo povišane jetrne encime. Dopolnila lahko vplivajo tudi na delovanje zdravil. Posebna previdnost je potrebna pri zdravilih za redčenje krvi, po presaditvah organov, pri zdravilih proti epilepsiji ter ščitničnih hormonih. Železo lahko na primer zmanjša absorpcijo levotiroksina.

Znaten delež prebivalcev uporablja več različnih izdelkov hkrati.

Večina zdravih odraslih ob pestri in uravnoteženi prehrani prehranskih dopolnil ne potrebuje. Izjema je vitamin D, ki ga zaradi pomanjkanja sončne svetlobe priporočajo od novembra do aprila. Folna kislina je priporočljiva za ženske, ki načrtujejo nosečnost, vitamin B12 za vegane, v določenih primerih pa so dopolnila koristna tudi pri starejših ali zelo telesno aktivnih posameznikih. Tudi pri teh skupinah pa jih je smiselno uvajati le, če se pokaže dejanska potreba.

Pravst opozarja predvsem na izdelke, ki obljubljajo razstrupljanje telesa, hitro hujšanje ali krepitev imunosti. »Pri številnih takšnih izdelkih dokazna podlaga ostaja šibka. Pogosto gre bolj za uspešen marketing kot za dejansko zdravstveno potrebo.«

Na NIJZ svetujejo, naj vsak, ki jemlje več prehranskih dopolnil, pregleda vse izdelke in se vpraša, ali zanje obstaja jasen razlog – ugotovljeno pomanjkanje, zdravniško priporočilo ali posebna življenjska okoliščina. Dopolnila, ki jih ljudje jemljejo zgolj za vsak primer, je pogosto mogoče brez težav opustiti. Pred uvedbo katerega koli prehranskega dopolnila pa priporočajo posvet z osebnim zdravnikom, specialistom, farmacevtom ali drugim ustrezno usposobljenim strokovnjakom. Pija Kapitanovič

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prehranska dopolnilaodpoved jeterzdravje
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