TRENDI

Odpravlja zaprtje in ščiti srce? Resnica o učinkih olivnega olja z limoninim sokom

Družbena omrežja je preplavil nov trend, glavni sestavini pa sta olivno olje in limonin sok.
FOTO: Mikhail Azarov/Gettyimages

FOTO: Mikhail Azarov/Gettyimages

FOTO: Dulezidar/Gettyimages

FOTO: Dulezidar/Gettyimages

FOTO: Wmaster890/Gettyimages

FOTO: Wmaster890/Gettyimages

FOTO: Mikhail Azarov/Gettyimages
FOTO: Dulezidar/Gettyimages
FOTO: Wmaster890/Gettyimages
 24. 3. 2026 | 15:00
Čeprav mnogi trdijo, da kombinacija olivnega olja in limoninega soka čisti kožo ter izboljšuje prebavo, imajo strokovnjaki nekoliko drugačno mnenje. Kombinacija je odličen dodatek vsaki solati, vendar bi jo res morali piti na tešče? Nutricionisti pojasnjujejo, da takšni napitki stalno prihajajo, in odhajajo: spomnimo se le trendov z jabolčnim kisom, ingverjem ali sokom aloe vere. Pa res obstaja znanstvena podlaga, da ima pitje čistega olivnega olja z limono konkretne zdravstvene koristi?

FOTO: Wmaster890/Gettyimages
FOTO: Wmaster890/Gettyimages

Olivno olje za srce in ožilje

Znanstveno je dokazano, da je olivno olje izjemno zdravo. Kot eden od temeljev mediteranske prehrane lahko tudi do 25 odstotkov zmanjša tveganje za srčno ali možgansko kap. Nutricionistka Michelle Routhenstein za The Guardian pojasnjuje, da je skrivnost v enkrat nenasičenih maščobah, ki znižujejo slab holesterol, ter polifenolih, rastlinskih antioksidantih, ki zmanjšujejo vnetja in poškodbe celic. Po njenem nasvetu ga je najboljše uporabljati v obliki preliva za solate, saj telesu pomaga absorbirati koristne snovi iz zelenjave, kot sta lutein iz zelenolistne zelenjave ali likopen iz paradižnika.

FOTO: Dulezidar/Gettyimages
FOTO: Dulezidar/Gettyimages

Sijoča koža in boljša prebava?

Kar zadeva trditve, da napitek čisti kožo in rešuje težave z aknami, dermatologinja dr. Lauren Kole poudarja, da je to najverjetneje posledica izločanja sladkorja in predelane hrane z jedilnika, ne pa samega olja. Za zdravo kožo namesto pitja domnevno zdravih napitkov svetuje uporabo preverjenih serumov z vitaminom C. Po drugi strani napitek lahko nekoliko pomaga prebavi. Olivno olje namreč v prebavilih deluje kot naravni lubrikant in pomaga pri zaprtju, medtem ko limonin sok spodbuja nastajanje želodčne kisline. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bi se osebe s pekočo zgago ali težavami z žolčnikom morali izogibati koncentriranemu pitju te mešanice, saj lahko povzroči močne bolečine in drugo nelagodje.

