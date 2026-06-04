Odprte zveze vedno bolj sprejete, a pozor! Niso tako preproste, kot se zdi

Odprte zveze in poliamorija že dolgo niso več tema, o kateri bi ljudje govorili le na skrivaj. Vedno več posameznikov in parov danes odkrito priznava, da klasična monogamija zanje ni edina možna oblika partnerskega odnosa. K večji odprtosti pripomorejo tudi družbena omrežja, podkasti in znane osebnosti, ki brez zadržkov govorijo o večji svobodi v partnerski zvezi in drugih oblikah ljubezni.

Seksologi ob tem poudarjajo, da se spreminja predvsem odnos do partnerstva. Mlajše generacije pogosteje postavljajo vprašanje, kaj jim v odnosu zares ustreza, namesto da bi slepo sledile družbenim pravilom. Za nekatere odprta zveza pomeni več svobode, za druge iskrenost glede želja, ki jih v klasičnem razmerju ne morejo uresničiti.

A strokovnjaki opozarjajo, da odprta zveza ni preprost recept za srečo ali rešitev za težave v partnerstvu. Takšni odnosi zahtevajo veliko komunikacije, zaupanja in jasnih dogovorov, za številne pare je največji izziv ljubosumje, a kljub temu mlajše generacije na nemonogamne odnose gledajo precej manj obsojajoče kot nekoč. Danes ni več najpomembneje, kakšna je oblika zveze, ampak predvsem to, da je odnos iskren in da z njim soglašajo vsi vpleteni.