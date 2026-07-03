Odvisni od kratkih filmčkov

Ste kdaj konec dneva, ko ste na nočno omarico položili svoj mobilni telefon, prek funkcije Digitalno dobro počutje (android) ali Čas pred zaslonom (iOS) preverili, koliko časa ste tistega dne brskali po določenih družbenih omrežjih? Pogled na številke, izražene v minutah ali celo urah, vas bodo morda presenetile, saj čez dan pogosto nimamo občutka, da smo toliko časa prebili za mobilnim zaslonom. Če se to dogaja vsak dan, se sčasoma lahko pojavi digitalna utrujenost. Strokovnjaki pravijo, da gre za duševno izčrpanost, ki jo povzročata nenehna izpostavljenost digitalnim napravam in neskončen tok obvestil, opozoril in večopravilnosti na zaslonu. Digitalna utrujenost lahko tiho načenja posameznikovo duševno zdravje, pozornost in čustveno ravnovesje.

Preverite, koliko časa ste čez dan brskali po določenih družbenih omrežjih.

Nenehno brskanje za novimi vsebinami na družbenih omrežjih in vklopljena obvestila, ki nas opozarjajo na novo vsebino oziroma sporočilo, vseskozi plenijo našo pozornost. Vsak tisti mali pisk nam v živčni sistem pošlje majhen dražljaj, ki nas predrami. Ker vsebina na spletu ali aplikacijah nenehno preverjamo tudi, ko nanje nismo posebej opozorjeni, si tako sami počasi dvigujemo raven stresa. Strokovnjaki pravijo, da je ta učinek še intenzivnejši pri ljudeh z motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti ADHD, kjer je osredotočenost že sama po sebi izziv. Pri mobilnih obvestilih je pomembno poudariti, da ta aktivirajo tudi sistem nagrajevanja možganov. To pomeni, da se je naslednjemu preverjanju še težje upreti.

Utišajte obvestila

Vsebine na družbenih omrežjih vas lahko zasvojijo. FOTO: Petrunjela/Getty Images

In ob katerih znakih lahko spoznate, da že trpite za digitalno utrujenostjo? Najprej se boste srečevali s težavami pri koncentraciji, denimo pri dokončanju določenih obveznostih, sčasoma pa še z občutkom, da se enostavno ne morete pomiriti. To stanje lahko dobro prepoznate pozno zvečer, ko v postelji gledate kratke filmčke na TikToku. Nato, ko telefon končno položite na nočno omarico, pa enostavno ne morete zaspati. Težave s spanjem po nočni uporabi telefona so tretji opozorilni znak digitalne utrujenosti. Kot tudi razdražljivost, glavoboli ter zaradi nenehnega gledanja v mobilni zaslon napetost v očeh. In kako si lahko pomagate? Prvi korak naj bo izklop ali vsaj utišanje obvestil, brez katerih bi lahko zdržali tudi, če aplikacij sploh ne bi naložili na telefon. Drugi korak je načrtovanje časa, ko telefona ne bi uporabljali. Denimo, da boste zvečer le še odgovarjali na klice sorodnikov ali pa ga sploh ne boste vzeli s seboj, ko se boste odpravili na sprehod. Pa da v telefon ne boste gledali med kosilom. Dobra pomoč so lahko nastavitve v omenjenih funkcijah. Tam si lahko nastavite cilj povprečnega dnevnega časa uporabe mobilnega telefona ali pa si nastavite časovnik za lažji nadzor nad uporabo posameznih aplikacij. Dober način je zamenjava časa pred zaslonom s časom v realnem svetu. Raje se odpravite v naravo, v roke vzemite kakšno knjigo ali pa pospravite stanovanje.