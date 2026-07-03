  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DIGITALNA UTRUJENOST

Odvisni od kratkih filmčkov

Uporabniki mobilnih naprav se vse pogosteje soočajo z digitalno utrujenostjo. Najlažje se ji izognemo, če nadzorujemo čas pred zasloni.
Pri digitalni utrujenosti gre za duševno izčrpanost, ki jo povzroča nenehna izpostavljenost digitalnim napravam. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images

Pri digitalni utrujenosti gre za duševno izčrpanost, ki jo povzroča nenehna izpostavljenost digitalnim napravam. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images

Vsebine na družbenih omrežjih vas lahko zasvojijo. FOTO: Petrunjela/Getty Images

Vsebine na družbenih omrežjih vas lahko zasvojijo. FOTO: Petrunjela/Getty Images

Mobilnik za nekaj časa postavite v kot in se raje lotite pospravljanja stanovanja. FOTO: Photodjo/Getty Images

Mobilnik za nekaj časa postavite v kot in se raje lotite pospravljanja stanovanja. FOTO: Photodjo/Getty Images

Pri digitalni utrujenosti gre za duševno izčrpanost, ki jo povzroča nenehna izpostavljenost digitalnim napravam. FOTO: Andrii Iemelyanenko/Getty Images
Vsebine na družbenih omrežjih vas lahko zasvojijo. FOTO: Petrunjela/Getty Images
Mobilnik za nekaj časa postavite v kot in se raje lotite pospravljanja stanovanja. FOTO: Photodjo/Getty Images
Aleksander Brudar
 3. 7. 2026 | 17:43
3:25
A+A-

Ste kdaj konec dneva, ko ste na nočno omarico položili svoj mobilni telefon, prek funkcije Digitalno dobro počutje (android) ali Čas pred zaslonom (iOS) preverili, koliko časa ste tistega dne brskali po določenih družbenih omrežjih? Pogled na številke, izražene v minutah ali celo urah, vas bodo morda presenetile, saj čez dan pogosto nimamo občutka, da smo toliko časa prebili za mobilnim zaslonom. Če se to dogaja vsak dan, se sčasoma lahko pojavi digitalna utrujenost. Strokovnjaki pravijo, da gre za duševno izčrpanost, ki jo povzročata nenehna izpostavljenost digitalnim napravam in neskončen tok obvestil, opozoril in večopravilnosti na zaslonu. Digitalna utrujenost lahko tiho načenja posameznikovo duševno zdravje, pozornost in čustveno ravnovesje.

Preverite, koliko časa ste čez dan brskali po določenih družbenih omrežjih.

Nenehno brskanje za novimi vsebinami na družbenih omrežjih in vklopljena obvestila, ki nas opozarjajo na novo vsebino oziroma sporočilo, vseskozi plenijo našo pozornost. Vsak tisti mali pisk nam v živčni sistem pošlje majhen dražljaj, ki nas predrami. Ker vsebina na spletu ali aplikacijah nenehno preverjamo tudi, ko nanje nismo posebej opozorjeni, si tako sami počasi dvigujemo raven stresa. Strokovnjaki pravijo, da je ta učinek še intenzivnejši pri ljudeh z motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti ADHD, kjer je osredotočenost že sama po sebi izziv. Pri mobilnih obvestilih je pomembno poudariti, da ta aktivirajo tudi sistem nagrajevanja možganov. To pomeni, da se je naslednjemu preverjanju še težje upreti.

Utišajte obvestila

Vsebine na družbenih omrežjih vas lahko zasvojijo. FOTO: Petrunjela/Getty Images
Vsebine na družbenih omrežjih vas lahko zasvojijo. FOTO: Petrunjela/Getty Images
In ob katerih znakih lahko spoznate, da že trpite za digitalno utrujenostjo? Najprej se boste srečevali s težavami pri koncentraciji, denimo pri dokončanju določenih obveznostih, sčasoma pa še z občutkom, da se enostavno ne morete pomiriti. To stanje lahko dobro prepoznate pozno zvečer, ko v postelji gledate kratke filmčke na TikToku. Nato, ko telefon končno položite na nočno omarico, pa enostavno ne morete zaspati. Težave s spanjem po nočni uporabi telefona so tretji opozorilni znak digitalne utrujenosti. Kot tudi razdražljivost, glavoboli ter zaradi nenehnega gledanja v mobilni zaslon napetost v očeh. In kako si lahko pomagate? Prvi korak naj bo izklop ali vsaj utišanje obvestil, brez katerih bi lahko zdržali tudi, če aplikacij sploh ne bi naložili na telefon. Drugi korak je načrtovanje časa, ko telefona ne bi uporabljali. Denimo, da boste zvečer le še odgovarjali na klice sorodnikov ali pa ga sploh ne boste vzeli s seboj, ko se boste odpravili na sprehod. Pa da v telefon ne boste gledali med kosilom. Dobra pomoč so lahko nastavitve v omenjenih funkcijah. Tam si lahko nastavite cilj povprečnega dnevnega časa uporabe mobilnega telefona ali pa si nastavite časovnik za lažji nadzor nad uporabo posameznih aplikacij. Dober način je zamenjava časa pred zaslonom s časom v realnem svetu. Raje se odpravite v naravo, v roke vzemite kakšno knjigo ali pa pospravite stanovanje.

Mobilnik za nekaj časa postavite v kot in se raje lotite pospravljanja stanovanja. FOTO: Photodjo/Getty Images
Mobilnik za nekaj časa postavite v kot in se raje lotite pospravljanja stanovanja. FOTO: Photodjo/Getty Images

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

milbilnikipametni telefonidigitalna utrujenostzasvojenostdružbena omrežjatehnologijazasloni
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Soseda mi že šest let namenoma zliva umazano vodo na balkon – zdaj pa zahteva še to

Šest let ji soseda zliva umazano vodo na balkon, nato pa zahteva še odstranitev zaščitnega nadstreška. Kaj lahko stori po zakonu?
Pravnik na dlani3. 7. 2026 | 18:00
17:43
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DIGITALNA UTRUJENOST

Odvisni od kratkih filmčkov

Uporabniki mobilnih naprav se vse pogosteje soočajo z digitalno utrujenostjo. Najlažje se ji izognemo, če nadzorujemo čas pred zasloni.
Aleksander Brudar3. 7. 2026 | 17:43
17:25
Bulvar  |  Suzy
HOROSKOP

Kažipot planetov: Spremljali nas bodo zapleti (Suzy)

Pričakujte ovire, bremena, morali bomo zavihati rokave in narediti red.
3. 7. 2026 | 17:25
17:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVA GORICA

Od četrtkovega popoldneva iskali starejšega občana, nato so sredi noči prejeli klic

V obsežni iskalni akciji so poleg policistov sodelovali še gasilci, reševalci in vodniki reševalnih psov, obveščeni so bili tudi italijanski policisti.
3. 7. 2026 | 17:00
16:43
Novice  |  Slovenija
3,5 MILIJONA

Minister Cigler Kralj milijonski razpis ustavil, dan pozneje si je premislil: Ne gre za obračunavanje ...

Raziskovalcem se je Janez Cigler Kralj opravičil, da jih o preklicu ni obvestil prej.
3. 7. 2026 | 16:43
16:23
Novice  |  Slovenija
PROMET

Na cestah že gneče in zastoji

Pred nami je prvi julijski konec tedna, ki je tradicionalno že eden prometno bolj obremenjenih.
3. 7. 2026 | 16:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki