Okrepimo imunski sistem: manj stresa in alkohola

ZDRAVJE

Prehladna obolenja pogosto povezujemo z jesenjo ali zimo, a tudi poleti lahko zbolimo.

O krepitvi imunskega sistema pogosto razmišljamo šele jeseni ali pozimi, saj se želimo takrat zaščititi pred respiratornimi virusi. Poleti se nam zaradi veliko sončnega vremena in dopustovanja ob morju ali v hribih zdi, da smo manj dovzetni za okužbe in bolezni. A tovrstna prepričanja niso pravilna, saj tudi v tem letnem času na nas prežijo nevarnosti. Predvsem ne pozabite na zadosten vnos tekočine v telo. V obdobju vročinskih valov smo bolj izpostavljeni dehidraciji, seveda če v telo ne vnašamo dovolj tekočine. Hitro se lahko zastrupimo s hrano, če je ne pripravljamo pravilno ali jo dlje ...