Okusi žara v bolj zdravi preobleki

Ko sonce vabi na vrtove, terase in izletniške točke, se začne sezona piknikov. Ti so že dolgo več kot zgolj peka čevapčičev in klobas. Vse več ljudi išče ideje za lahkotnejše obroke, ki vsebujejo več zelenjave, kakovostne beljakovine in manj predelanih živil.

OGLASNO BESEDILO Anton poskrbi za okusen piknik Ko načrtujete piknik ali vrtno zabavo s hrano na žaru, izberite res kakovostno meso za žar. Mesni izdelki blagovne znamke Anton iz Mesa Kamnik temeljijo na tradicionalnih recepturah, ki sledijo klasičnim okusom kamniške kuhinje. Ena ključnih prednosti njihove integrirane agroživilske verige je obvladovanje celotnega procesa pridelave svinjskega mesa od ustrezne selekcije in rojstva prašičev na lastnih farmah do vzreje pri izbranih rejcih ter na koncu zakola in predelave. Njihovo sveže svinjsko in goveje meso nosi znak »Izbrana kakovost – Slovenija«. Ko izberete blagovno znamko Anton, lahko zaupate dolgoletni tradiciji mesarske obrti v lokalnem kamniškem okolju in prepričanju, da je le najboljše dovolj dobro. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Zdrav piknik ne pomeni odpovedovanja okusom. Nasprotno. Sveže sestavine, zelišča, sezonska zelenjava in kakovostno meso lahko ustvarijo pravo kulinarično doživetje. Ključ je predvsem v izbiri sestavin in načinu priprave.

Naj bo polovica krožnika zelenjava

Pri pripravi piknika naj ima osrednjo vlogo zelenjava. Poleg klasične zelene solate lahko na mizo postavimo pisane sklede s paradižnikom, kumarami, papriko, redkvicami in svežimi zelišči. Odlično se obnese tudi zelenjava z žara, kot so bučke, jajčevci, paprika, koruza ali šparglji.

Pečena zelenjava razvije prijetno sladkast okus in je odlična priloga k mesnim jedem. Poleg tega vsebuje veliko vlaknin, vitaminov in mineralov, ki pripomorejo k boljšemu počutju.

FOTO: Delo UI

Solata s čičeriko in sirom feta Sestavine 400 g kuhane čičerike

200 g češnjevih paradižnikov

kumara

100 g sira feta

pest svežega peteršilja

oljčno olje

limonin sok Priprava

Vse sestavine narežemo in zmešamo. Začinimo z oljčnim oljem in limoninim sokom. Solata je odlična samostojna jed ali priloga k jedem z žara.

Kakovostne beljakovine za daljšo sitost

Pomemben del zdravega piknika so beljakovine. Te pomagajo ohranjati mišično maso in zagotavljajo daljši občutek sitosti.

Dobra izbira so pusti kosi mesa, kot so piščančji fileji, puranje meso ali kakovostni kosi govedine. Meso je priporočljivo marinirati z oljčnim oljem, limoninim sokom, česnom in svežimi zelišči, saj tako zmanjšamo potrebo po pretiranem soljenju.

Namesto mastnih omak lahko ponudimo jogurtove pomake z drobnjakom, peteršiljem ali meto.

Piknik FOTO: Delo Ui

Piščančja nabodala z zelenjavo Sestavine za 4 osebe 600 g piščančjega fileja

1 rdeča paprika

1 rumena paprika

1 bučka

1 rdeča čebula

2 žlici oljčnega olja

sok polovice limone

timijan, rožmarin in poper Priprava

Meso narežemo na večje kocke in ga eno uro mariniramo v oljčnem olju, limoninem soku in zeliščih. Nato na nabodala izmenično natikamo koščke mesa in zelenjave. Pečemo na srednje vročem žaru približno 12 do 15 minut ter med peko večkrat obrnemo.

Ne pozabimo na stročnice

Kruh in pekovski izdelki so pogosto največji vir odvečnih kalorij na piknikih. Namesto belih štručk lahko izberemo polnozrnate, še bolje pa je, da del krušnih prilog nadomestimo s stročnicami.

Solata iz čičerike, fižola ali leče je nasitna, bogata z vlakninami in odlično dopolni jedi z žara. Prav tako se dobro obnesejo krompirjeve solate z manj majoneze in več jogurta.

Osvežilne pijače brez odvečnega sladkorja

Poleti telo potrebuje dovolj tekočine. Najboljša izbira ostaja voda, ki jo lahko popestrimo z rezinami limone, pomaranče, kumare ali listi mete. Doma pripravljeni ledeni čaji brez dodanega sladkorja so prav tako dobra alternativa sladkim gaziranim pijačam.

FOTO: Delo UI

Goveji burger z jogurtovo omako Sestavine za 4 osebe 600 g mlete govedine

1 žlička gorčice

poper, sol

4 polnozrnate bombetke

listi solate

paradižnik Za omako: 150 g grškega jogurta

strok česna

žlica drobno sesekljanega drobnjaka Priprava

Iz mesa oblikujemo štiri burgerje in jih začinimo s poprom, gorčico in po okusu soljo. Na žaru jih pečemo približno štiri minute na vsaki strani. Medtem pripravimo omako iz jogurta, česna in drobnjaka. Burger postrežemo v polnozrnati bombetki z veliko zelenjave in jogurtovo omako.

Manj predelano je praviloma boljša izbira

Nutricionisti poudarjajo, da je pri piknikih največja razlika med zdravim in manj zdravim obrokom pogosto v stopnji predelave živil. Sveže pripravljeno meso, veliko zelenjave, domače omake in zmerne porcije običajno pomenijo bolj uravnotežen obrok kot industrijsko pripravljeni izdelki, bogati s soljo in nasičenimi maščobami.

5 pravil za bolj zdrav piknik Polovico krožnika naj predstavlja zelenjava.

Izbirajte kakovostne vire beljakovin.

Namesto majoneznih omak pripravite jogurtove prelive.

Pijte predvsem vodo in nesladkane napitke.

Hrano na žaru pecite zmerno in se izogibajte zažganim delom mesa.

Ko na krožniku združimo kakovostne sestavine, sezonsko zelenjavo in premišljeno pripravljene jedi, lahko brez slabe vesti uživamo v vseh okusih poletja. Predvsem pa je piknik priložnost za druženje.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.