Okužba s paraziti ni nedolžna

Paraziti so organizmi, ki živijo na račun gostitelja – človeka ali živali – in mu pri tem lahko škodujejo. Med najpogostejšimi so črevesni zajedavci, kot so giardije, gliste in trakulje, pa tudi mikroskopski paraziti, ki jih s prostim očesom sploh ne vidimo. Okužbe se lahko zgodijo zelo neopazno, včasih celo brez jasnih znakov, kar pomeni, da jih ljudje pogosto odkrijejo šele, ko so težave že bolj izrazite.

Prvi znaki so pogosto zelo splošni: utrujenost, prebavne težave, slabost ali izguba teka. Marsikdo te simptome pripiše stresu ali virozi, medtem pa se parazit v telesu razmnožuje. V hujših primerih lahko povzročijo pomanjkanje hranil, saj »kradejo« vitamine in minerale iz hrane, slabokrvnost, kronične prebavne motnje in oslabljen imunski sistem. Nekateri paraziti lahko prizadenejo tudi jetra, žolčnik ali redkeje celo druge organe, kar vodi do resnejših zapletov.

Poleti nas najbolj ogroža predvsem Giardia lamblia, ki povzroča drisko in krče

Pomembno je vedeti, da se okužbe ne kažejo vedno takoj. Pri nekaterih parazitih lahko minejo tedni ali celo meseci, preden se pojavijo prvi znaki, kar dodatno oteži prepoznavanje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) redno opozarja na več vrst parazitov, predvsem v okviru okužb, ki se lahko prenesejo na človeka. Najpogosteje izpostavljajo črevesne parazite (Giardia lamblia), ki povzročajo driske, krče in prebavne težave, pritlikave gliste (enterobioza), ki so pogoste predvsem pri otrocih, toksoplazmozo (Toxoplasma gondii), ki je posebno pomembna v nosečnosti, trihinelozo (Trichinella), ki se lahko prenese z neustrezno toplotno obdelanim mesom ter ehinokokozo (pasja/lisičja trakulja), ki je redkejša, a potencialno zelo resna okužba.

V Sloveniji so okužbe sicer razmeroma redke, vendar poleti tveganje naraste zaradi potovanj, kopanja v naravi, več stika z živalmi ter hrane zunaj doma. Zanimivo je, da se nekatere okužbe, kot je giardia, lahko prenesejo že z majhno količino okužene vode, dovolj je že en sam požirek.

Najbolj učinkovita zaščita ostaja preprosta, a pogosto zanemarjena: redno in temeljito umivanje rok, varna priprava hrane, dobro toplotno obdelano meso ter izogibanje pitju nepreverjene vode ali ledu na potovanjih. Pomembno je tudi redno razglistenje hišnih ljubljenčkov, saj so lahko vir okužb.

In po čem lahko posumimo, da imamo parazite? Pogosti znaki so prebavne težave, kot so dolgotrajna driska ali mehko blato, napihnjenost, vetrovi, krči ali bolečine v trebuhu ter slabost brez jasnega razloga. Pojavijo se lahko tudi utrujenost in slabša energija, spremembe apetita in teže ter srbenje in kožne reakcije. Daljše okužbe lahko povzročijo slabokrvnost, pomanjkanje določenih hranil in večjo dovzetnost za okužbe zaradi oslabljenega imunskega sistema.

Po božanju živali si vedno takoj umijmo roke. FOTO: Oleh_slobodeniuk/Getty Images

Prisotnost parazitov v telesu se najpogosteje ugotavlja s testiranjem blata, včasih tudi več zaporednih vzorcev, saj izločanje parazitov ni stalno. Pri otrocih, če gre za sum na gliste, zdravnik navadno predlaga bris zadnjika. Krvni testi se uporabljajo pri sumu na bolj kompleksne okužbe, kjer se preverjajo protitelesa proti parazitom – na tak način se lahko potrdi okužba s toksoplazmo ali drugimi sistemskimi paraziti.

Že en požirek okužene vode nam lahko nakoplje drisko. FOTO: Galina Zhigalova/Getty Images

Poleti se s paraziti največkrat okužimo v bazenih, rekah in jezerih. Tam nas lahko ogroža predvsem Giardia lamblia, ki povzroča drisko in krče. Slabo pečeno goveje ali svinjsko meso predstavlja tveganje za trakulje, z uživanjem surovega mesa pa tvegamo okužbo s Toxoplasma gondii. Od mačk in psov lahko dobimo gliste ali toksoplazmozo. Peskovniki, trava in zemlja lahko otroke okužijo z glistami. Na potovanjih v toplejše države se najpogosteje okužimo z giardio, zato se je treba izogibati okuženi vodi ali ledu.