Okuži se skoraj vsak, posledice lahko tudi smrtne: velika akcija cepljenja bo 4. marca

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob letošnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o humanih papilomavirusih (HPV) s petimi zdravstvenimi domovi v univerzitetnih mestih po državi 4. marca organizira skupno akcijo cepljenja proti HPV. K cepljenju vabijo tako študente kot tudi vse mlade do 26. leta, ki ne študirajo.

Cepljenje za študente in mlade do 26. leta starosti bo 4. marca v okviru akcije Šeraj ljubezen, ne bolezen potekalo v Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani in zdravstvenih domovih v Mariboru, Kopru, Novem mestu in Novi Gorici. Za zagotovitev termina je potrebna predhodna prijava. Na cepljenje je treba prinesti kartico zdravstvenega zavarovanja in cepilno knjižico. Vsem, ki so bolni ali imajo povišano telesno temperaturo, svetujejo, da se prenaročijo na drug termin. Na inštitutu so pred cepilnim dnevom poudarili, da so okužbe s HPV ene najpogostejših spolno prenosljivih okužb v svetu in tudi v Sloveniji. Z njo se vsaj enkrat v življenju okuži med 80 in 90 odstotkov ljudi, večina že kmalu po začetku spolne aktivnosti. Najvišja pogostost okužb je pri mladostnikih in mlajših odraslih, starih med 15 in 25 let.

Pri približno 90 odstotkih okuženih virus spontano izzveni, pri približno 10 odstotkih pa lahko okužba postane dolgotrajna in povzroči predrakave spremembe ter raka. HPV povzroča šest vrst raka (materničnega vratu, zadnjika, penisa, nožnice, zunanjega spolovila in ustnega dela žrela) ter genitalne bradavice. V Sloveniji zaradi okužb s HPV vsako leto za rakom zboli okoli 200 ljudi, so pojasnili na NIJZ. Cepljenje je najučinkovitejši način preprečevanja okužb s HPV. V Sloveniji se od leta 2009 v skladu z državnim programom cepljenja proti HPV cepijo šestošolke, od leta 2021 pa tudi šestošolci. Cepljenje je takrat najučinkovitejše, saj zaščita nastane še pred začetkom spolne aktivnosti.

Cepljenje priporočajo tudi vsem mladostnikom in mladim odraslim do dopolnjenega 26. leta starosti. Zanje je cepljenje brezplačno, saj ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Po 15. letu starosti je za zaščito potrebna shema treh odmerkov. Če oseba prvi odmerek prejme 4. marca, drugi sledi približno v začetku maja, tretji pa v septembru letos. Pomembno je, da oseba vse tri odmerke prejme v enem letu, so na svoji spletni strani zapisali na NIJZ.