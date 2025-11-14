Omilimo utrujenost po vadbi

Gibanje je nujno, poudarjajo zdravniki, saj pomaga ohranjati zdravje. Zmanjšuje stopnjo splošne umrljivosti in umrljivosti zaradi bolezni srca in žilja, uravnava in nadzira na novo nastalo arterijsko hipertenzijo, nekatera na novo nastala rakava obolenja in na novo nastalo sladkorno bolezen tipa 2, prispeva k boljšemu duševnemu zdravju (zmanjšuje simptome tesnobe in depresije), kognitivnemu delovanju in spanju ter zmanjšuje debelost, navajajo strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Naše trenutno stanje vpliva na to, kako se bo naše telo odzvalo na fizični napor.

Ste po vadbi polni energije ali izčrpani? Včasih ste zgovorni in polni pozitivne energije, pripravljeni deliti svoje vtise o teku ali o tem, kako dobro ste opravili trening moči, spet drugič pa tako utrujeni, da se počutite, kot da se sploh ne morete premakniti s kavča.

Številni dejavniki vplivajo na to, kako se bomo počutili po vadbi. FOTO: Solisimages/Getty Images

Če je intezivnost višja od naše pripravljenosti, bomo utrujeni. FOTO: Kazuma Seki/Getty Images

Odziv na napor

Kar počnemo med vadbo, vpliva na to, kako se bomo po njej počutili, seveda pa obstajajo tudi drugi dejavniki, ki igrajo veliko vlogo pri tem, ali bomo polni energije ali izčrpani. Naše trenutno stanje – od tega, kako spočiti smo, koliko energije imamo, kdaj smo nazadnje telovadili in jedli in kako se je telo odzvalo na ta obrok, hidracije in temperature do ravni stresa in trenutnega duševnega stanja, pri ženskah svoje doda še menstrualni cikel, vse to vpliva na to, kako se bo naše telo odzvalo na fizični napor. Upoštevati moramo še druge dejavnike, kot so čas dneva, v katerem migamo, trajanje vadbe in intenzivnost: če se ta ujema z našo pripravljenostjo, se bomo verjetno počutili odlično, če je višja, pa ravno nasprotno. Zanemariti ne smemo niti morebitne nenaspanosti in lakote oziroma uživanja nekakovostne hrane.

Poskrbimo za zadostno hidracijo in kakovosten spanec.

In če vemo, da priprava in okrevanje vplivata na to, kako se počutimo po vadbi, lahko načrtujemo in se tako vsakokrat počutimo neverjetno. Utrujenost po vadbi je pogosta, celo pričakovana, vendar jo je mogoče omiliti. Poskrbimo za zadostno hidracijo in kakovosten spanec. Jemo uravnotežen obrok z beljakovinami, sadjem, zelenjavo in ogljikovimi hidrati. Dve uri pred vadbo pojemo lahek prigrizek z beljakovinami. Pijemo dovolj vode: od poldrugega litra do dveh na dan naj bi popili. Ne pozabimo se ogreti pred vadbo in raztegniti po njej.