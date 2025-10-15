Oranžni zaklad jeseni: pomaga pri hujšanju in prebavi

JESEN V BARVAH

Z rednim uživanjem buč in bučnih semen lahko okrepimo odpornost, izboljšamo prebavo, zaščitimo srce.

Buče so ena najbolj vsestranskih jesenskih vrtnin. Najpogosteje jih povezujemo s praznikom noči čarovnic ali s kremno juho, a so mnogo več: so prava zakladnica hranilnih snovi, ki blagodejno vplivajo na naše zdravje in počutje. So nizkokalorične, a bogate z vitamini, minerali in vlakninami. Njihova oranžna barva razkriva prisotnost betakarotena, močnega antioksidanta, ki se v telesu pretvori v vitamin A, ta je ključen za zdravje oči, kože in imunskega sistema. Zaradi vsebnosti antioksidantov podpirajo zaščitne mehanizme telesa proti oksidativnemu stresu, pri katerem nastajajo prosti radikali, ...