Orehi so zdravi za možgane: a ne le jedrca, koristen je tudi del, ki ga večina zavrže

Orehi veljajo za eno najbolj hranljivih vrst oreščkov. Enostavno jih lahko vključimo v vsakodnevno prehrano, raziskave pa kažejo, da zaradi sestave pozitivno vplivajo tudi na zdravje možganov. Dobri so kot prigrizek, dodatek ovseni kaši, jogurtu ali solati. Posebej zanimivi so zaradi visoke vsebnosti nenasičenih maščob, med katerimi je rastlinska maščobna kislina omega-3.

Kdaj je najbolje jesti orehe?

Raziskave, ki preučujejo vpliv časa uživanja orehov na njihove učinke, so še precej omejene. Kljub temu so nekateri rezultati zanimivi. Tista iz leta 2025 je pokazala, da so mladi odrasli, ki so za zajtrk zaužili 50 gramov orehov, čez dan dosegali boljšo odzivnost in boljše rezultate na nekaterih testih spomina kot oni, ki so zaužili zajtrk brez orehov. Ker vsebujejo spojine, ki pomagajo zaščititi možganske celice pred oksidativnim stresom, so lahko zanimiva izbira pred učenjem, zahtevnim delovnim dnem ali pomembnim sestankom. Vendar bo za zanesljiv zaključek, da ima čas uživanja pomemben učinek na delovanje možganov, potrebnih še več raziskav. Strokovnjaki zato poudarjajo, da je veliko pomembneje kot se obremenjevati s tem, ob kateri uri jih jesti, orehe uživati redno.

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Koliko orehov na dan?

Običajna porcija je približno 30 gramov orehov, kar pomeni približno 14 polovičk orehov. Nekatere raziskave kot dnevno količino navajajo približno 28 do 42 gramov oziroma okoli 12 do 18 polovičk. Orehi sicer vsebujejo veliko energije, zato več ni nujno boljše. Najlažje jih je vključiti v prehrano kot del uravnoteženega obroka ali kot manjši prigrizek.

Zakaj so orehi dobri za možgane?

Telesu zagotavljajo številna hranila, ki so pomembna za zdravje celotnega organizma. Posebej izstopa alfa-linolenska kislina (ALA), rastlinska oblika maščobne kisline omega-3. Omega-3 maščobne kisline sodelujejo pri procesih, pomembnih za normalno delovanje možganov, povezane pa so tudi z uravnavanjem vnetnih procesov in oksidativnega stresa. Vsebujejo še polifenole, vitamin E, melatonin in druge bioaktivne spojine z antioksidativnimi lastnostmi. Prav oksidativni stres in kronični vnetni procesi so med dejavniki, ki jih raziskovalci povezujejo s spremembami kognitivnih sposobnosti skozi staranje. Posledično redno uživanje orehov predstavlja enega od preprostih načinov, kako v prehrano vključiti več koristnih maščob in drugih hranil.

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Spregledan del: orehove pregrade

Ko orehe lupimo, pogosto zavržemo tanke pregrade ali opna, ki ločujejo dve polovici jedrca. V ljudskem zdravilstvu se jim že dolgo pripisujejo različne koristi. Starejši zapisi navajajo, da naj bi bile pregrade bogate z jodom in da bi čaj iz njih koristil pri pomanjkanju joda ter različnih drugih zdravstvenih težavah. Pogosto se omenja tudi uporaba pri skrbi za zdravje srca in ožilja in za zdravljenje kašlja.

Vendar teh trditev ni mogoče enačiti z ugotovitvami sodobnih kliničnih raziskav. Ni dovolj kakovostnih dokazov, da bi čaj iz orehovih pregrad čistil srčne arterije, preprečeval srčne bolezni ali zdravil katero od bolezni. Prav tako ga ni primerno uporabljati kot nadomestilo za zdravljenje ali predpisana zdravila. Če razmišljate o uživanju pripravkov iz njih, je posebej pri nosečnosti, kroničnih boleznih, jemanju zdravil ali sumu na pomanjkanje joda priporočljiv predhodni posvet z zdravnikom.

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Kako pripraviti čaj iz orehovih pregrad?

Tradicionalni recept predvideva, da približno 4 do 5 pregrad za nekaj ur namakamo v vodi. Nato jih odcedimo, prelijemo s svežo vodo in približno deset minut kuhamo na majhnem ognju. Pomembno je poudariti, da gre za tradicionalno uporabo, ne za dokazano učinkovito zdravilo.