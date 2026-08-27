Orgazem ni končni cilj

Dober seks se za ženske očitno ne konča že z orgazmom, saj nove raziskave kažejo, da je za njihovo spolno zadovoljstvo zelo pomembno tudi tisto, kar se zgodi po seksu, pa naj gre za objem, poljub, pogovor ali preprosto nekaj minut bližine.

Avtorji britanske študije so 431 žensk razdelili v dve skupini. Obe sta bili deležni izobraževanja o spolnosti, želji, vzburjenju in orgazmu, ena skupina pa je poleg tega dobila še konkretne informacije o tako imenovanem afterplayu oziroma intimnosti po seksu.

Ženske so spodbujali, naj po spolnem odnosu več pozornosti namenijo objemanju, poljubljanju, pogovoru, masaži, skupnemu prhanju ali preprostemu ležanju ob partnerju. Po osmih tednih je prav ta skupina poročala o večjem izboljšanju spolnega zadovoljstva na vseh merjenih področjih.

Raziskava je tako pokazala, da za dober seks ni pomembno le, kaj se dogaja pred in med njim, prav tako občutek bližine, varnosti in pozornosti po seksu lahko vpliva na to, kako zadovoljni smo s celotno izkušnjo ter kako povezani se počutimo s partnerjem. Orgazem je torej lahko vrhunec seksa, ni pa nujno tudi njegov konec. Nekaj minut pozornosti po njem očitno šteje več, kot mislimo.