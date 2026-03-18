Ortopedi opozarjajo: ti čevlji uničujejo vaša stopala

Za mnoge je obutev estetski detajl, ki se mora ujemati s celotno modno izbiro. A medtem ko se osredotočamo na slog, pogosto pozabljamo, da so naša stopala mehanske mojstrovine, ki nosijo celotno težo telesa. Po ocenah povprečen človek v življenju prehodi približno 177.000 kilometrov, kar je enako, kot da bi skoraj petkrat obkrožil Zemljo. Vsak od teh korakov v neustrezni obutvi lahko vodi do trajnih poškodb, ne samo stopal, temveč celega telesa. Ortopedi opozarjajo, da lahko priljubljeni modeli čevljev, d elegantnih visokih pet do na videz udobnih balerink, povzročijo deformacije kosti, težave s hrbtenico in kronične bolečine. Čeprav se zdi bolečina v nogah po dolgem dnevu nekaj normalnega, je pogosto prvi znak, da obutev škoduje zdravju. Strokovnjaki izpostavljajo več vrst še posebej škodljive.

Visoke pete: elegantna past

Čevlji z visokimi petami, zlasti tisti z ozkim sprednjim delom, morda delujejo prefinjeno, vendar za stopala predstavljajo velik stres. Telo potisnejo naprej in skoraj vso težo prenesejo na sprednji del stopala in prste. To ustvarja velik pritisk, ki lahko poslabša boleče bunione (izbočen sklep na začetku palca), povzroči deformacije prstov ter vodi do vnetja živcev in kronične bolečine. Dolgotrajno nošenje pet skrajšuje tudi ahilovo tetivo, kar povzroča bolečino pri nošenju ravne obutve, nenaravna drža telesa pa obremenjuje kolena in spodnji del hrbta.

Popolnoma ravna obutev: skrita nevarnost

Na drugem bregu je obutev, ki velja za sinonim udobja: balerinke, copati in japonke. Njihova največja pomanjkljivost je pomanjkanje opore za stopalni lok in slabo blaženje udarcev pri hoji po trdih površinah. To lahko vodi do preobremenitve vezivnega tkiva na spodnjem delu stopala in povzroči plantarni fasciitis oziroma preobremenitev tetive stopalnega loka, enega najpogostejših vzrokov za hude bolečine v peti. Japonke in natikači predstavljajo dodatno tveganje, saj ne nudijo stabilnosti. Prsti se pri hoji v njih refleksno krčijo, da obutev ostane na nogi, kar obremenjuje mišice in kite ter viša tveganje za resnejše poškodbe, kot so zvini gležnja ali celo zlomi.

Ne škodujejo le stopalom

Težave, ki jih povzroča neprimerna obutev, redko ostanejo omejene le na stopala. Človeško telo je povezan biomehanski sistem, stopala so njegov temelj. Ko je ta nestabilen ali nepravilno postavljen, se celotno telo prilagodi, pogosto na škodljiv način. Bolečine v stopalih spremenijo način hoje, kar povzroča nepravilno obremenitev gležnjev in kolen. Raziskave so pokazale, da visoke pete tudi do 23 odstotkov povečajo pritisk na kolenske sklepe, kar pospešuje obrabo hrustanca in povečuje tveganje za osteoartritis. Ta veriga vplivov se nadaljuje do kolkov in hrbtenice, kar vodi v slabo držo in kronične bolečine v križu.

Kako izbrati pravo obutev?

Iskanje idealnih čevljev ni nujno zapleteno, zahteva pa spremembo prioritet: udobje in funkcionalnost morata imeti prednost pred modnimi trendi. Ortopedi priporočajo, da čevlje kupujete popoldne, ko so stopala zaradi dnevnih aktivnosti rahlo otekla. Pomembno je upoštevati obe stopali in izbrati velikost glede na večjo. Vendar sama številka ni najpomembnejša. Čevlji se morajo prilegati stopalu in ne obratno. Vedno se sprehodite po trgovini in preverite, ali vam ustrezajo. Ne sme biti tiščanja, drgnjenja ali nelagodja. Pozabite na mit, ki pravi, da je treba uhoditi čevlje, ti morajo biti udobni že od začetka. Dober čevelj mora nuditi oporo peti, hkrati pa biti dovolj prožen spredaj, da omogoča naravno gibanje prstov. Strokovnjaki se strinjajo, da je idealna višina pete med tremi in petimi centimetri, saj takšna omogoča enakomerno porazdelitev teže in podpira naravno držo telesa, opozarja 24sata.hr.