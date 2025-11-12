Osebna trenerka: »To ni ovira, ampak nujen del napredka.«

ALINA MARZEL

»Poklic osebnega trenerja je predvsem zelo dinamičen. Pomembno je, da znaš prisluhniti, motivirati in poiskati način, da se človek začne gibati z veseljem, ne iz občutka dolžnosti,« pravi osebna trenerka Alina Marzel, ki deluje pod imenom Coach r.a.w. malina.

V njenem studiu se ljudje počutijo sprejete in sproščene tudi zaradi treh »stalnih sodelavk«, Alininih mačk, ki jih kličejo kar terapevtke, saj s svojo bližino odlično blažijo napore med treningi. Prijetna sogovornica, ki poleg dela v studiu izvaja tudi treninge v podjetjih, nam je opisala svoj način dela, nadvse spodbuden tudi za popolne začetnike. Kakšen poklic je osebni trener? Predvsem zelo dinamičen. To ni delo od osmih do štirih, ampak poklic, v katerem se urnik pogosto raztegne čez ves dan – od jutranjih treningov do poznih popoldnevov in večera. Osebni trener mora biti prilagodljiv, ...