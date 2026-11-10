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Osem vrst sadja in zelenjave za boljšo odpornost

Če bi radi izboljšali odpornost, začnite z drobnimi spremembami prehrane.
FOTO: Bernard Bodo/Gettyimages

FOTO: Bernard Bodo/Gettyimages

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages

FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages

FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

FOTO: Mizina/Gettyimages

FOTO: Mizina/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages

FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Bernard Bodo/Gettyimages
FOTO: Sam Edwards/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages
FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages
FOTO: Mizina/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 10. 11. 2026 | 15:00
8:44
A+A-

Medtem ko se mnogi za pomoč imunskemu sistemu zatekajo k prehranskim dopolnilom, kot sta vitamin C in cink, lahko vsa hranila, ki jih potrebujemo za močno odpornost, dobimo s prehrano. Sadje in zelenjava sta naravno bogata z različnimi hranili, ki krepijo imunski sistem in telesu pomagajo v boju proti bakterijam in virusom, ki povzročajo bolezni. Predstavljamo vam nekaj najboljših vrst sadja in zelenjave za podporo odpornosti.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages
FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Ključna hranila za zdravo odpornost

»Uživanje uravnotežene prehrane, bogate z različnimi vrstami sadja in zelenjave, je pomemben del podpore imunskemu sistemu,« pravi registrirana dietetičarka Colette Micko. Sadje in zelenjava namreč vsebujeta številna hranila, ki jih povezujemo z močno odpornostjo. »Živilo za močno odpornost je tisto, ki vsebuje veliko vode ter je bogato z vitamini, minerali in fitokemikalijami, kemičnimi spojinami, ki jih najdemo v rastlinah,« pojasnjuje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Voda

Voda skrbi za praktično vse telesne sisteme, vključno z imunskim. Ena od njenih številnih nalog v telesu je pomoč pri odstranjevanju odpadnih snovi in razstrupljanju. Tako pomaga iz telesa odplavljati neželene povzročitelje bolezni. Poleg tega pomaga ohranjati vlažna in zdrava zaščitna tkiva kože, oči, ust in nosu, ki predstavljajo prvi branik pred neželenimi mikroorganizmi.

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages
FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

Vlaknine

Eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na delovanje imunskega sistema, je črevesni mikrobiom, skupnost več kot bilijona mikroorganizmov, ki živijo v debelem črevesu. Črevesni mikrobiom je povezan z razvojem številnih kroničnih bolezni, od sladkorne bolezni tipa 2 in bolezni srca do ekcema, pa tudi z akutnimi obolenji, kot sta gripa in prehlad.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vlaknine, zlasti topne, delujejo kot prebiotik oziroma hrana za koristne črevesne bakterije. Tako pomagajo ohranjati njihovo številčnost, ravnovesje in dobro delovanje. Vse vrste sadja in zelenjave v svoji celi, nepredelani obliki vsebujejo določeno količino topnih vlaknin.

Vitamini

Za optimalno delovanje imunskega sistema so pomembni številni vitamini, med najpomembnejšimi  so vitamini A, B6, C, D in E. Vsi ti podpirajo odpornost s svojimi antioksidativnimi lastnostmi. Antioksidanti ne pomagajo le zmanjševati sistemskega vnetja, temveč tudi nevtralizirajo oksidativne spojine, kot so prosti radikali, ki lahko škodujejo našemu zdravju.

Minerali

Za imunski sistem skrbijo tudi nekateri minerali, predvsem cink, železo in selen. »Minerali, kot je cink, pomagajo pri rasti in normalnem delovanju imunskih celic, medtem ko selen spodbuja nastajanje belih krvničk,« pravi strokovnjakinja. Cink in selen v telesu delujeta tudi kot antioksidanta.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Rastlinske spojine

»V sadju in zelenjavi so posebne spojine, imenovane fitonutrienti, ki pomagajo zmanjševati možnosti za razmnoževanje virusov in bakterij v telesu,« pojasnjuje Mickova. Znanstveniki trenutno poznajo več kot 10.000 teh biološko aktivnih hranil, imenovanih tudi rastlinske spojine. Vse veljajo za snovi, ki uravnavajo delovanje imunskega sistema, zmanjšujejo vnetja in pomagajo nevtralizirati proste radikale.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vsakič, ko uživamo rastlinsko hrano, vključno s sadjem in zelenjavo, zaužijemo tudi različne tovrstne bioaktivne spojine. »Prav fitonutrienti dajejo sadju in zelenjavi značilno barvo in vonj, različne barve predstavljajo različne antioksidante in fitokemikalije, zato je za optimalno zdravje imunskega sistema pomembno, da uživamo živila vseh barv mavrice,« še dodaja.

Najboljše sadje in zelenjava za podporo imunskemu sistemu

Vse vrste sadja in zelenjave zaradi vsebnosti vode, vlaknin in fitonutrientov skrbijo za močno odpornost, nekatere pa zaradi edinstvene kombinacije hranil še posebej izstopajo in jih je dobro uživati vse leto.

Rdeča paprika

»Rdeča paprika je odličen vir vitaminov C in E. Že polovica skodelice narezane rdeče paprike vsebuje več kot 100 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa vitamina C,« pravi dietetičarka. Ta rahlo sladkasta zelenjava je bogata tudi z vodo, vlakninami in rastlinskimi spojinami. Rdeča paprika je odlična izbira za pripravo zelenjavnih jedi v voku, osvežilnih solat ali testenin.

FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages
FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages

Brokoli

Ta zelenjava iz družine križnic je prava zakladnica hranil. Vsebuje topne vlaknine ter vitamine A, B6 in C. Na srečo obstaja ogromno okusnih načinov za pripravo brokolija. Dodate ga lahko juham in enolončnicam, omletam, testeninam ali riževim jedem.

FOTO: Mizina/Gettyimages
FOTO: Mizina/Gettyimages

Grenivka

Čeprav si vse vrste citrusov zaslužijo mesto na seznamu živil, ki krepijo odpornost, si zaradi izjemno visoke vsebnosti vitamina C posebno omembo zasluži grenivka. Ena vsebuje precej več kot 100 odstotkov dnevnih potreb po vitaminu C, poleg tega pa tudi topne vlaknine, vodo in vitamin A. Grenivko lahko preprosto pojemo z žličko (običajno polovico sadeža), odlično pa se poda tudi solatam, omakam in različnim pekovskim izdelkom. Njena sadna, rahlo kisla aroma jedem doda prijetno svežino.

FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages
FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

Špinača

»Špinača je bogat vir antioksidantov, predvsem vitaminov A, C in E,« pravi Mickova. Je tudi vir železa. Kombinacija teh hranil, vlaknin in rastlinskih spojin, ki jih vsebuje špinača, jo uvršča med odlična živila za vse, ki želijo poskrbeti za svoj imunski sistem.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Robidnice

Tako kot citrusi so tudi vse vrste jagodičevja odlična izbira za izboljšanje odpornosti, vendar je čas, da več pozornosti namenimo pogosto spregledanim robidnicam. Te temne jagode so bogate z vodo, vitaminom C in rastlinskimi spojinami, še posebej pa izstopajo po vsebnosti vlaknin. Ena skodelica vsebuje kar osem gramov vlaknin, ki podpirajo zdrav črevesni mikrobiom in s tem tudi dobro delovanje imunskega sistema.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ingver

Ni naključje, da so ingverjevi napitki za krepitev odpornosti v zadnjih letih postali tako priljubljeni. »Ingverjeva korenina vsebuje različne antioksidante, ki pomagajo zmanjševati vnetja. Ima tudi naravne protimikrobne in antibiotične lastnosti, ki pomagajo preprečevati okužbe,« pojasnjuje strokovnjakinja.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vendar vam za izkoriščanje njegovih koristi ni treba kupovati ingverjevih napitkov ali doma uporabljati sokovnika. Namesto tega pri kuhanju in peki uporabljajte svež ingver. Ta aromatična korenina je odličen dodatek jedem iz voka, juham, riževim jedem, mesu in drugim beljakovinskim živilom. Odlično se poda tudi sladkim dobrotam, od sorbetov in peciva do koktajlov in brezalkoholnih napitkov.

Kivi

Kivi je odličen dodatek prehrani za pomoč imunskemu sistemu, saj vsebuje veliko vlaknin, rastlinskih spojin, vode ter vitaminov C in E. Ta sadež je popoln za pripravo smutijev, sadnih solat, čija pudingov in celo marinad za slane jedi.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Česen

Česen je zaradi visoke vsebnosti fitonutrientov prav tako uvrščen na seznam živil, ki podpirajo imunski sistem. Toda način uživanja česna je zelo pomemben, če želimo izkoristiti vse njegove koristi. »Pri stiskanju, žvečenju ali drobnem sekljanju česna se sprošča kemična spojina, imenovana alicin, ki povečuje nastajanje belih krvničk. Tako je imunski sistem bolje pripravljen na boj proti okužbam,« pravi Colette. Dodaja še, da so raziskave pokazale, da redno uživanje česna lahko skrajša trajanje simptomov prehlada in zmanjša tveganje, da zbolimo.

FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages
FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages

Prehrana je le en del sestavljanke

Uživanje raznolike in zdrave hrane, vključno z naštetimi odličnimi vrstami sadja in zelenjave, je pomemben dejavnik pri pomoči telesu pri preprečevanju bolezni in boju proti njim. Vendar dietetičarka opozarja, da nobeno posamezno živilo ali navada ne moreta sama po sebi zagotoviti močne odpornosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

»Čeprav je prehrana pomemben dejavnik za optimalno delovanje imunskega sistema, je le en del celotne sestavljanke,« pravi. »Pomembno vlogo imajo tudi življenjski dejavniki, kot so zadostna količina spanja, obvladovanje stresa, redna telesna dejavnost in omejevanje uživanja alkohola,« povzema Real simple.

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